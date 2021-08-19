بينيت للمجتمع العربي في إسرائيل: روحوا تطعموا

توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، إلى المجتمع العربي في إسرائيل، اليوم الخميس، داعيا إياهم للتطعيم.

ونقل الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "i24 news"، مساء اليوم الخميس، عن بينيت، مطالبته المجتمع العربي في إسرائيل الخروج للنضال من أجل إنقاذ الارواح، ويعني التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

رئيس الوزراء بينيت زار مركز تطعيمات كورونا في مدينة الطيبة وقال: "أتوجه إلى جميع الشخصيات العامة في المجتمع العربي ملتمسًا منكم الخروج الآن للكفاح في سبيل إنقاذ الأرواح.

إنني مهتم بحياتكم. فاذهبوا لتلقي التطعيم - روحوا تطعموا"! pic.twitter.com/o2ATrdjJIJ — رئيس وزراء دولة إسرائيل (@Israelipm_ar) August 19, 2021

وأوضح الموقع الإسرائيلي أن نفتالي بينيت قد نطق جملة "روحوا تطعموا" (بالعامية العربية)، وذلك خلال زيارة أجراها في مركز التطعيم في مدينة الطيبة العربية وسط البلاد.

ورافق بينيت في زيارته، كل من وزير التعاون الإقليمي، عيساوي فريج، ومنسق شؤون كورونا للمجتمع العربي، أيمن سيف.

وبلغت نسبة المتطعمين بالجرعة الثانية بمدينة الطيبة العربية 44%، وفي مدينة الناصرة المدينة العربية الأكبر في إسرائيل، بلغت 52.8%.

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