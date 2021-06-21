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    جناح خاص بمرضى الفيروس التاجي المستجد كورونا في حرم رامبام للرعاية الصحية ، في البداية يتم بناؤه كمرفق طبي تحت الأرض قبل تحويله إلى موقف للسيارات ، والذي أعيد تحويله لاستقبال المرضى مع زيادة حالات COVID-19 ، في مدينة حيفا شمال إسرائيل في 11 أكتوبر / تشرين الأول 2020

    إسرائيل تحث المراهقين على التطعيم وتشير إلى بؤر جديدة للمتحور "دلتا"

    © AFP 2021 / JACK GUEZ
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    حث مسؤول بقطاع الصحة في إسرائيل، اليوم الاثنين، المزيد ممن تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما على تلقي التطعيم الواقي من "كوفيد-19"، مشيرا إلى بؤر جديدة، أرجعها إلى المتحور "دلتا" الأسرع انتشارا.

    موظف في الرعاية الصحية يحضر جرعة من لقاح فايزر ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) خلال إطلاق حملة واسعة النطاق للتطعيم باللقاح في روندا، إسبانيا، 11 فبراير 2021
    © REUTERS / Jon Nazca
    إسرائيل تعلن عن موعد تطعيم المراهقين بلقاح كورونا
    ووسعت إسرائيل الشهر الماضي نطاق المؤهلين لتلقي اللقاحات ليشمل المراهقين. وتراجعت حالات الإصابة بدرجة كبيرة في الأسابيع الماضية. ونسبة التطعيم بجرعتي اللقاح في إسرائيل مستقرة إلى حد كبير عند حوالي 55 في المئة من السكان البالغ عددهم 9.3 مليون نسمة ما يعني استكمال تطعيم البالغين إلى حد بعيد.

    لكن حالات إصابة ظهرت في مدرستين الأسبوع الماضي ما ساعد في زيادة معدل حالات الإصابة اليومية وأظهرت بيانات وزارة الصحة أن المعدل ارتفع من متوسط شهري بلغ 0.1 في المئة إلى 0.3 في المئة يوم السبت و0.6 في المئة اليوم الاثنين.

    وقال ناتشمان آش منسق جهود مكافحة الوباء في إسرائيل إن الوزارة ستصدر على الأرجح توصية بتطعيم من تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما بعد أن كانت تترك الأمر لتقدير أولياء الأمور.

    وقال لإذاعة تبث في تل أبيب "أعتقد أن ذلك سيكون قرارا صائبا بالتأكيد في هذه المرحلة التي نشهد فيها تفشيا للمتحور دلتا في البلاد".

    وتابع: "يجب ألا ننتظر ارتفاع الأرقام. شهدنا بالفعل إصابة بعض الأطفال الأسبوع الماضي"، وفقا لـ "رويترز".

    ومن ناحية أخرى قال مسؤولون إسرائيليون إنهم يدرسون فرض غرامات على أولياء الأمور الذين لا يعزل أبناؤهم ممن لم يتلقوا التطعيم أنفسهم لدى وصولهم إلى البلاد وفقا للمتطلبات القائمة.

    انظر أيضا:

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    صحيفة: معدل عدوى كورونا يرتفع في إسرائيل رغم تواصل التطعيم
    إسرائيل تبدأ تطعيم العمال الفلسطينيين
    إسرائيل تعلن عن موعد تطعيم المراهقين بلقاح كورونا
    الكلمات الدلالية:
    إسرائيل
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