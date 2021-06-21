إسرائيل تحث المراهقين على التطعيم وتشير إلى بؤر جديدة للمتحور "دلتا"

حث مسؤول بقطاع الصحة في إسرائيل، اليوم الاثنين، المزيد ممن تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما على تلقي التطعيم الواقي من "كوفيد-19"، مشيرا إلى بؤر جديدة، أرجعها إلى المتحور "دلتا" الأسرع انتشارا.

ووسعت إسرائيل الشهر الماضي نطاق المؤهلين لتلقي اللقاحات ليشمل المراهقين. وتراجعت حالات الإصابة بدرجة كبيرة في الأسابيع الماضية. ونسبة التطعيم بجرعتي اللقاح في إسرائيل مستقرة إلى حد كبير عند حوالي 55 في المئة من السكان البالغ عددهم 9.3 مليون نسمة ما يعني استكمال تطعيم البالغين إلى حد بعيد.

لكن حالات إصابة ظهرت في مدرستين الأسبوع الماضي ما ساعد في زيادة معدل حالات الإصابة اليومية وأظهرت بيانات وزارة الصحة أن المعدل ارتفع من متوسط شهري بلغ 0.1 في المئة إلى 0.3 في المئة يوم السبت و0.6 في المئة اليوم الاثنين.

وقال ناتشمان آش منسق جهود مكافحة الوباء في إسرائيل إن الوزارة ستصدر على الأرجح توصية بتطعيم من تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما بعد أن كانت تترك الأمر لتقدير أولياء الأمور.

وقال لإذاعة تبث في تل أبيب "أعتقد أن ذلك سيكون قرارا صائبا بالتأكيد في هذه المرحلة التي نشهد فيها تفشيا للمتحور دلتا في البلاد".

وتابع: "يجب ألا ننتظر ارتفاع الأرقام. شهدنا بالفعل إصابة بعض الأطفال الأسبوع الماضي"، وفقا لـ "رويترز".

ومن ناحية أخرى قال مسؤولون إسرائيليون إنهم يدرسون فرض غرامات على أولياء الأمور الذين لا يعزل أبناؤهم ممن لم يتلقوا التطعيم أنفسهم لدى وصولهم إلى البلاد وفقا للمتطلبات القائمة.