مصدر أمني لـ"سبوتنيك" يكشف عدد ضحايا الاعتداء الإسرائيلي على دمشق أمس

كشف مصدر أمني سوري، اليوم الجمعة، عن عدد الضحايا والأضرار الناجمة عن الاعتداء الإسرائيلي على دمشق، مساء أمس الخميس.

وأفاد المصدر الأمني لوكالة "سبوتنيك"، بأن الاعتداء الإسرائيلي بالصواريخ على ريف دمشق أمس أدى إلى مقتل 4 مدنيين وإصابة 4 آخرين.

שני טילים נפלו בהרי קלמון בגבול לבנון-סוריה. טרם ברור אם זה טילים ממטוסים או טילי נ"מ. כך מדווח ב"אל-ג'דיד" 🇮🇱🇱🇧🇸🇾#سوريا #دمشق #لبنان@IsraelHayomHeb pic.twitter.com/nEwmL2xjtK — Dean Shmuel Elmas (@ElmasDean) August 19, 2021

وقال المصدر إن "3 صواريخ سقطت على 3 أماكن مختلفة في مدينة قارة بريف دمشق الشمالي".

وأضاف أن "اثنين من الصواريخ سقطا شرق المدينة والأخر شمال غرب، وجميعها سقطت على منازل المواطنين وتسببت بهدم منزلين وأضرارا مادية بالمنازل القريبة".

وأوضح أن "أعمار القتلى تتراوح بين 20 و50 عاما، وتم نقل القتلى والمصابين إلى مشفى دير عطية وحالة الجرحى ليست خطيرة".

وكانت السلطات السورية قد أعلنت مساء أمس الخميس أنه في "حوالي الساعة 23:03 نفذ الطيران الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق بيروت، مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، ومحيط مدينة حمص".

وأشارت إلى أن "قوات الدفاع الجوي السوري تصدت لمعظم الصواريخ وأسقطت معظمها".

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