طهران تكشف حقيقة وجود مستشار عسكري إيراني في اليمن

كشف سعيد خطيب زادة، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، حقيقة وجود مستشار عسكري إيراني في اليمن.

© REUTERS / ALI OWIDHA إيران تكشف خطتها للسلام في اليمن... وماذا بعد وقف إطلاق النار "، مساء اليوم السبت، عن الدائرة الإعلامية بوزارة الخارجية الإيرانية، التأكيد بأنه ليس هناك أي مستشار عسكري إيراني في اليمن، حتى يقتل خلال القصف على هذا البلد.

وذكرت الدائرة الإعلامية أن خطيب زادة فند تصريحات أحد أعضاء حكومة الرئيس، عبد ربه منصور هادي، الذي أوضح من خلالها "مصرع أحد الرعايا الإيرانيين في اليمن"، مشيرا إلى أنه مؤكدا ان هذه التصريحات عارية من الصحة تماما.

وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى أن مثل هذه التصريحات لن تغير الواقع في الساحة اليمنية.

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