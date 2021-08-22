شراكة جديدة تجمع المغرب وإسرائيل... "الأفوكادو"

كشفت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن شراكة جديدة مع المملكة المغربية.

ونشرت صفحة "إسرائيل بالعربية"، الناطقة باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي في "تويتر"، ظهر اليوم الأحد، أكدت من خلالها أن فاكهة "الأفوكادو" ستصبح علامة أو رمز جديد على الشراكة بين المغرب وإسرائيل.

أعلنت اكبر شركة للمنتجين والمصدرين لفاكهة الأفوكادو في اسرائيل مهادرين عن انطلاق مشروع لانتاج الافوكادو بالمغرب. تبلغ قيمة الاستثمار حوالي 9 ملايين دولار، ويستطيع المغرب بموجب هذه الشراكة انتاج 10.000 طن من الأفوكادو سنويا🇲🇦🇮🇱 pic.twitter.com/Clma9aYErL — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) August 22, 2021

وأفادت الوزارة أن كبريات الشركات الإسرائيلية المنتجة والمصدرة لفاكهة الأفوكادو قد أعلنت عن انطلاق مشروع لإنتاج الأفوكادو بالمغرب، وتبلغ قيمة الاستثمار نحو 9 ملايين دولار، هو ما يمكن المغرب بموجب هذه الشراكة من إنتاج 10.000 طن من الأفوكادو سنويا.

ويشار إلى أن وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، قد افتتح، في الثالث عشر من الشهر الجاري، في العاصمة المغربية، الرباط، مكتب اتصال بمثابة ممثلية دبلوماسية لبلاده، تنفيذا للاتفاق الثلاثي بين المغرب والولايات المتحدة وإسرائيل، الموقع في 22 كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

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