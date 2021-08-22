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    مؤتمر صحفي مشترك - المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في برلين، ألمانيا، الاتحاد الأوروبي، 20 أكتوبر 2020

    الكاظمي للأمير نواف الأحمد: نتطلع لمشاركة كويتية رفيعة بقمة دول جوار العراق

    © REUTERS / POOL
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    أعرب رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، خلال لقائه أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأحد، عن رغبة بلاده في مشاركة الكويت على أعلى المستويات بقمة دول جوار العراق المقرر أن تستضيفها العاصمة بغداد نهاية الشهر الجاري.

    بغداد– سبوتنيك. وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية، أن "رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي التقى، اليوم، أمير دولة الكويت صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بحضور ولي العهد سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الكويتي سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح".

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    وأضاف أنه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها للوصول إلى مرحلة متقدمة من التكامل، وتعزيز التعاون المشترك، في مجالات الاقتصاد، والاستثمار، والصناعة، والتجارة، وغيرها".

    وأعرب رئيس الوزراء العراقي، وفقا للبيان، عن "تقدير العراق لموقف الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح، ورؤية صاحب السمو الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح، في دعم العراق، ومساندته، وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين"، وشكر "الكويت أميراً وحكومةً وشعباً، على مواقفهم الأخوية تجاه العراق، وما قدموه من دعم، وآخرها المساعدة في مجال مواجهة جائحة كورونا".

    وأشار إلى ما "تواجهه المنطقة من تحديات، بدءاً من جائحة كورونا، مروراً بالظروف الاقتصادية الصعبة، والتوترات الإقليمية؛ وغيرها مما يجعلنا أكثر إيماناً بضـرورة أن نتعاضد وأن نرفع مستوى التنسيق بين بلدينا"، مؤكدا أن "الحكومة العراقية تعمل من أجل تحوّل العراق، إلى نقطة التقاء وحوار وتبادل لوجهات النظر بين الأطراف المختلفة، وتكثف الجهود؛ من أجل تعزيز التعاون الدولي لدعم العراق، وتعزيز العلاقات مع دول الجوار".

    وبيّن الكاظمي أن "بغداد تستضيف نهاية الشهر الجاري، قادة دول الجوار العراقي والإقليمي في مؤتمر بغداد"، معربا عن "رغبة العراق بمشاركة دولة الكويت على أعلى المستويات".

    من جهته رحّب أمير دولة الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بحسب البيان، برئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والوفد المرافق له في الكويت، معرباً عن "تمنياته بتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين، وأكد أن الكويت ستظل مسانداً للعراق وحكومته في مواجهة الكثير من التحديات، والمشاركة في تذليل العقبات؛ من أجل تعزيز أفضل العلاقات، وبما يضمن مصالح شعبي البلدين".

    وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قد وصل صباح اليوم الأحد، إلى الكويت على رأس وفد حكومي.

    وأكد الكاظمي قبيل مغادرته بغداد، وفقا لبيان لمكتبه الإعلامي، أن "الزيارة تأتي ضمن مساعي الحكومة؛ لتعزيز التعاون، والعلاقات الثنائية مع مختلف الدول، ومنها دولة الكويت الشقيقة"، موضحا أن "الزيارة ستبحث في العديد من الملفات الاقتصادية، والسياسية، والطاقة، والاستثمار، وغيرها من الملفات، وتعزيزها بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين".

    وكان الناطق باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، قد أكد، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق من الشهر الجاري، أن قمة دول جوار العراق المقرر عقدها في العاصمة بغداد نهاية الشهر الجاري تؤسس لمبدأ التعاون الإقليمي في مواجهة التحديات المشتركة، وأوضح أن القمة تتمحور حول دعم العراق اقتصاديا.

    وقال الصحاف إن "هذه القمة تؤسس لمبدأ مهم جدا وهو مبدأ التعاون الإقليمي في مواجهة التحديات المشتركة".

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