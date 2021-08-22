إشادة إسرائيلية بـ"مصورة" سعودية

أشادت وزارة الخارجية الإسرائيلية بمصورة سعودية، اليوم الأحد، بعد ارتفاع عدد الجوائز التي حصلت عليها إلى 373 جائزة.

ونشرت صفحة "إسرائيل بالعربية"، الناطقة بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأحد، أشادت من خلالها بالمصورة السعودية أماني القحطاني.

الف مبروك على سلسلة الإنجازات التي حققتها المصورة أماني القحطاني وهذه ثمرة التغيير والتشجيع على الانطلاق والابداع النسوي السعودي في المملكة 🇸🇦 https://t.co/Ka8yuvh9mA — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) August 22, 2021

وهنأت الخارجية الإسرائيلية المصورة السعودية أماني القحطاني، بعد سلسلة الإنجازات التي حققتها، مؤخرا، موضحة أنها ثمرة التغيير والتشجيع على الانطلاق والإبداع النسوي السعودي في المملكة.

وجاءت تلك التهنئة تعليقا على ما نشر على الصفحة الرسمية لصفحة "سعوديات مبدعات"، والتي أكدت من خلالها حصول القحطاني على 373 جائزة خلال سنة وشهرين، فضلا عن 4 ألقاب دولية في التصوير، فيما حصدت 29 جائزة دولية، ليصل مجموع جوائزها إلى 52 جائزة في مطلع هذا العام 2021.

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