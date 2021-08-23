وزير الخارجية المصري يتسلم أوراق اعتماد السفير القطري المفوض فوق العادة

تسلم وزير الخارجية المصري، سامح شكري، نسخة من أوراق اعتماد السفير القطري المفوض فوق العادة، سالم مبارك آل شافي، مع بدء عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عقب القطيعة الرسمية في يونيو/حزيران 2017.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية، اليوم الاثنين: "وزير الخارجية في جمهورية مصر العربية، يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سالم مبارك آل شافي، سفيرا فوق العادة مفوضا لدولة قطر لدى مصر".

وزير الخارجية في جمهورية مصر العربية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سعادة السيد سالم مبارك آل شافي سفيرا فوق العادة مفوضا لدولة قطر لدى جمهورية مصر العربية، وتمنى سعادة وزير الخارجية المصري لسعادة السفير التوفيق في مهام عمله، وللعلاقات الثنائية المزيد من التطور والنماء. #قنا — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) August 23, 2021

وبيّنت الوكالة أن وزير الخارجية المصري تمنى للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله، والمزيد من التطور والنماء للعلاقات الثنائية.

وكان أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، أصدر قرارا نهاية الشهر الماضي، بتعيين سفراء جدد في عدد من البلدان، وشمل القرار تعيين سفير لقطر لدى مصر، وذلك بعد إجراء مماثل لمصر في يونيو الماضي، سعيا من البلدين لتطبيع العلاقات بينهما بعد قطيعة استمرت نحو 7 سنوات منذ اندلاع الأزمة الخليجية.

وقال الديوان الأميري في بيان: "أمير البلاد يصدر القرار الأميري رقم 23 لسنة 2021، بتعيين سعادة السيد سالم بن مبارك بن شافي آل شافي سفيرا فوق العادة مفوضا لدى جمهورية مصر العربية، وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية".