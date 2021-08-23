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    مقاتلي حركة طالبان يدخلون العاصمة الأفغانية كابل

    السودان: نحن نتابع بقلق ما يجري في أفغانستان ونطالب المجتمع الدولي بتقديم العون

    © REUTERS / SOCIAL MEDIA WEBSITE
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    أكّدت الحكومة السودانية، اليوم الاثنين، أنها تتابع تطورات الأحداث بقلق منذ أن سيطرت حركة "طالبان" على مقاليد الحكم في أفغانستان، مطالبة المجتمع الدولي بتقديم العون وإعطائهم فرصة اختيار مستقبلهم السياسي.

    الخرطوم- سبوتنيك. وأصدرت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الاثنين، بيانا رسميا، قالت فيه: "إنها تتابع باهتمام بالغ تطورات الأحداث في أفغانستان منذ أن أمسكت حركة طالبان بمقاليد السلطة في كابول، وهو يدرك تماما تعقيدات المشهد السياسي هناك وتقلب الأوضاع منذ عقود وما عانت منه هذه البلاد الشقيقة".

    مسلحي حركة طالبان الأفغانية خلال عملياتها العسكرية التي قادت للسيطرة على العاصمة كابول في 15 أغسطس 2021
    © AFP 2021 / -
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    وأوضح البيان أن "السودان الذي عاد بقوة إلى المجتمع الدولي، ليدعو الدول الشقيقة والصديقة والمجتمع الدولي ومنظماته أن لا تدع أفغانستان وحدها هذه المرة وأن تقف معها، وتمد لها كافة أشكال العون دون إملاء وأن تكف عن اتخاذها مسرحا تضطلع فيه الأجندات".

    وجاء في البيان أيضا: "لندع أفغانستان وأبناءها يتخذون من هذا المنعطف فرصة يقررون فيها مصيرهم ومستقبلهم".

    ولفت البيان إلى أن "السودان يحدوه الأمل ولديه يقين راسخ بأن الحكمة ستعلو بما يمكّن الأفغان وبمحض إرادتهم من تحقيق انتقال سياسي متوافق عليه يمكنهم من نبذ الحروب وإرساء السلام وبسط الاستقرار وبناء مستقبل أفضل يحققون فيه التنمية البشرية والاقتصادية التي ينشدون".

    الأفغان الفارين من كابول على متن طائرة أمريكية طراز سي 17 غلوب ماستر متجهة إلى قاعدة العديد الجوية في قطر
    © AFP 2021 / CAPT. CHRIS HERBERT
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    وأشارت وزارة الخارجية السودانية إلى "التصريحات الإيجابية لحركة طالبان والتي تشير إلى مرونة في موقفها واستعدادها لاستيعاب الآخر وهو ما تجلى في حوارات دخلت فيها سلفا مع قيادات بارزة في لجنة المصالحة الوطنية ورموز سياسية وإقبال على التفاعل مع كافة أطياف التكوينات الاجتماعية والسياسية واستعداد لاحترام حقوق الإنسان توطئة لتشكيل حكومة تمثل قاعدة عريضة من المجتمع الأفغاني وتبقي على الكثير مما حققه الأفغان من مكاسب".

    ورأت الخارجية السودانية أن "السلطة الجديدة في أفغانستان أمام اختبار لتثبت أنها تعني ما تقول، وهو أن لا تقف في طريق خروج الخائفين على أنفسهم من الأفغان والرعايا الأجانب"، مشيرة إلى أنه "أمر إن تم بيسر قد يوفر مداخل للتعامل مع العالم الخارجي الذي يراقب جملة المشهد".

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