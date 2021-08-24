الأرصاد المصرية تكشف حالة طقس الأربعاء

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مصر، أن طقس يوم غد الأربعاء سيكون مائلا للحرارة، على أن تسجل درجة الحرارة في القاهرة 35 درجة مئوية.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن "البلاد ستشهد، غدًا الأربعاء، طقسًا مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية، وحارًا رطبًا على القاهرة والوجه البحري".

وأضافت أن الطقس سيكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوبي البلاد نهارًا، وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد أن يكون الطقس في الليل معتدلا على كافة الأنحاء.

وحذرت من تكوّن شبورة مائية صباحًا على الطرق المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري.

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