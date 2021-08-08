الأرصاد المصرية تزف بشرى بشأن انكسار الموجة الحارة

زفت هيئة الأرصاد المصرية، اليوم الأحد 8 أغسطس/ آب، بشرى سارة إلى المواطنين المصريين بشأن انكسار الموجة الحارة التي تجتاح البلاد في الفترة الأخيرة.

ونقل موقع "مصراوي" عن محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات في الهيئة العامة للأرصاد المصرية، أن اليوم الأحد يشهد بداية انخفاض درجات الحرارة بشكل طفيف وانكسار الموجة الحارة.

ولفت إلى أن انخفاض درجات الحرارة سيتراوح ما بين درجتين إلى 3 درجات على أغلب الأنحاء، مؤكدا أن البلاد تجاوزت ذروة الموجة الحارة على معظم أنحاء البلاد.

وأشار إلى أنه رغم ذلك لا يزال الطقس شديد الحرارة، كما أن ارتفاع نسب الرطوبة، سيشعر المواطن بالمزيد من الإحساس بالحرارة، حيث ستتراوح درجات الحرارة هذا الأسبوع ما بين 37 إلى 39 درجة مئوية، لكن الرطوبة ستزيد إحساس المواطن بالحرارة بنحو 3 درجات تقريبا.

وذكر أنه رغم ذلك هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، حيث كانت تتراوح الأسبوع الماضي ما بين 40 إلى 43 درجة مئوية.

وأكد أنه في النصف الثاني من شهر أغسطس، تعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعة، حيث درجات الحرارة الآن أعلى من المعدل الطبيعي بقيم تتراوح بين 5 إلى 7 درجات.