بينيت: بايدن صديق قديم وحقيقي لإسرائيل

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأنه صديق قديم وحقيقي لإسرائيل.

ونشر بينيت تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، قبيل سفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ولقاء الرئيس جو بايدن، بأنه يلتقي، أيضا، بكبار مسؤولي الإدارة الأمريكية، بمن فيهم وزيري الخارجية والدفاع.

בנט לפני ההמראה לוושינגטון: ג'ו ביידן הוא ידיד אמת של ישראל. יש ממשלה חדשה בירושלים וממשל חדש בארה"ב ואני מביא איתי רוח חדשה של שיתוף פעולה. אדון עם ביידן על קפיצת המדרגה של השנתיים שלוש האחרונות בתכנית הגרעין האיראנית ועל התוכניות לבלימת הגרעין האיראני pic.twitter.com/yylej1TWbj — Barak Ravid (@BarakRavid) August 24, 2021

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه سيناقش العديد من الملفات مع بايدن وإدارته، على رأسها الجبهة الإيرانية، خاصة بعد الطفرة التي حققها البرنامج النووي الإيراني على مدار السنتين أو السنوات الثلاث الماضية، على أن يبحث الخطط المعنية بكبح هذا البرنامج، بشكل خاص، وذلك على حد قوله.

سنتناول العديد من الجبهات، وعلى رأسها الجبهة الإيرانية، ولا سيما الطفرة التي حققها البرنامج النووي الإيراني على مدار السنتين أو السنوات الثلاث الماضية. وسنتحدث عن الخطط المعنية بكبح هذا البرنامج بشكل خاص.



كما وسنعالج عدة إجراءات ضرورية للحفاظ على التفوق العسكري الإسرائيلي". — رئيس وزراء دولة إسرائيل (@Israelipm_ar) August 24, 2021

وشدد بينيت على أنه سيطرح على الرئيس الأمريكي معالجة عدة إجراءات ضرورية للحفاظ على التفوق العسكري الإسرائيلي.

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