تدمير مسيرة مفخخة أطلقتها "أنصار الله" باتجاه مدينة خميس مشيط السعودية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، نجاح الدفاعات الجوية في اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها جماعة "أنصار لله" باتجاه مدينة خميس مشيط السعودية.

ونقلت صحيفة "سبق" عن التحالف بيانا قال فيه: "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية"، وانتقد التحالف استمرار جماعة "أنصار الله" في محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

يأتي ذلك ضمن سلسلة هجمات تشنها جماعة "أنصار الله" بصفة مستمرة خلال الفترة الماضية، وهو ما لاقى إدانة من بعض الدول العربية.

وأصدرت الإمارات بيانا، يوم الأحد الماضي، أدانت فيه محاولات جماعة "أنصار الله" في اليمن استهداف المدنيين في مدينة خميس مشيط جنوب غربي المملكة.

وأكد البيان الإماراتي أن استمرار هذه الهجمات لجماعة "أنصار الله" يعكس تحديها للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وطالبت الخارجية الإماراتية المجتمع الدولي باتخاذ موقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات يعد تصعيداً خطيراً، ودليلاً جديداً على سعي "أنصار الله" إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية الكويتية دعمها الكامل للمملكة العربية السعودية، في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

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