ملك الأردن يدين الهجمات الإرهابية على كابول

أعرب ملك الأردن، عبدالله الثاني، اليوم الجمعة، عن تعازيه الحارة لأسر ضحايا الهجمات الإرهابية التي استهدفت كابول أمس الخميس.

عمان - سبوتنيك. وجاء في بيان الديوان الملكي للمملكة الأردنية: "أدان جلالة الملك عبدالله الثاني الهجمات الإرهابية التي استهدفت كابل أمس الخميس، وأودت بحياة عشرات الضحايا المدنيين، إضافة إلى عدد من الجنود الأمريكيين، معربا عن تعازيه الحارة لأسر الضحايا".

وأضاف البيان: "أكد جلالته، في برقية بعث بها إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقوف الأردن إلى جانب الولايات المتحدة في التصدي للإرهاب والتطرف، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل".

وارتفعت حصيلة ضحايا تفجير مطار كابول الى 110 أشخاص، بحسب ما أفاد مسؤول في الصحة الأفغانية.

وكانت حصيلة ضحايا السابقة 90 قتيلاً إضافة الى مقتل 13 جنديا أميركياً و150 جريحا.

من جانبه أكد مسؤول من "طالبان"، مقتل ما لا يقل عن 28 عنصرا من الحركة ضمن الضحايا خارج مطار كابول.

ويوم أمس الخميس، تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بـ"مطاردة" منفذي هجوم كابول.

وفي وقت سابق، أعلن قائد القيادة الأميركية المركزية، كينيث ماكنزي أن 12 عسكرياً أمريكياً قتلوا وجرح 15 آخرون، في انفجارين انتحاريين نفذهما تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، في محيط مطار كابول، كما تسبب الحادث بقتلى وجرحى في صفوف الأفغان، لم تعرف أعدادهم حتى الآن.

ومن جانبها، أدانت حركة طالبان (المحظورة في روسيا) تنفيذ الانفجارين اللذين وقعا في منطقة، قالت، إنها خاضعة لإشراف الجيش الأميركي.