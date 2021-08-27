الصدر: سنخوض الانتخابات بعزم وإصرار

قال مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري في العراق، مساء اليوم الجمعة، إنه سيشارك في الانتخابات المبكرة، المقرر إجراؤها في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية، مساء اليوم الجمعة، عن زعيم التيار الصدري في البلاد، عزمه المشاركة في الانتخابات البرلمانية العراقية بكل عزم وإصرار.

وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أكد الثلاثاء الماضي، أن الانتخابات البرلمانية ستُجرى في 10 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أن هناك أطروحات لتأجيلها رغم أن الجو العام يؤيد إجرائها في موعدها.

وقال حسين، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال حول وجود نية لتأجيل الانتخابات البرلمانية "لا، إن شاء الله الانتخابات البرلمانية ستكون في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر، ومفوضية الانتخابات هيأت كل الأمور وستجري الانتخابات في موعدها، ولا اعتقد أن يتم تأجيلها".

يتبع..