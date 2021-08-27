البرهان: مقتل 80 جنديا من الجيش السوداني في معارك استعادة الفشقة

كشف رئيس المجلس السيادي في السوادن، عبد الفتاح البرهان، اليوم الجمعة 27 أغسطس/آب، أن 80 جنديا من الجيش السوداني، قتلوا في معارك استعادة الفشقة مع إثيوبيا.

وأوضح البرهان في تصريحات لقناة "العربية"، أن بلاده ستدافع عن القشفة، ولن تسمح لأي كان بالاقتراب منها.

وأشار رئيس المجلس السيادي في السودان إلى أن عصابات إثيوبية تعتدي على المزارعين وتخطف الأطفال في الفشقة.

وأعرب البرهان عن أمله أن تعرف إثيوبيا بأن الفشقة أرض سودانية، ولن تكون غير ذلك.

وتحدث المسؤول السوداني عن أن هناك عددا من المفقودين، جراء المواجهات مع العصابات والقوات الإثيوبية.

وتحدث البرهان عن أن إثيوبيا قامت بتحضيرات عسكرية، وجيشت القبائل عند الحدود السودانية.

وتشهد العلاقات السودانية الإثيوبية توترا، على خلفية إعادة الجيش السوداني انتشاره في منطقة الفشقة الحدودية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وإعلانه بعد ذلك استرداد 95% من الأراضي الخصبة التي كانت تحت سيطرة مزارعين ومسلحين إثيوبيين.

البرهان للعربية: إثيوبيا قامت بتحضيرات عسكرية وجيشت القبائل عند الحدود السودانية #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) August 27, 2021

​ويزيد من توتر العلاقات، الخلاف على سد النهضة الإثيوبي بين إثيوبيا من جهة ومصر والسودان من جهة أخرى، حيث تطالب الدولتان العربيتان بالتوصل لاتفاق لملء وتشغيل السد، بينما تصر أديس أبابا على الملء والتشغيل حتى لو لم يتم التوصل لاتفاق.