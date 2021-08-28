أمير قطر: واثقون أن العراق يعيد اكتشاف مسار قوته وندعو المجتمع الدولي لدعمه

أعرب أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم السبت، عن ثقته في أن العراق يعيد اكتشاف مسار قوته، ودعا المجتمع الدولي إلى دعمه.

كما أبدى أمير قطر في كلمته خلال قمة دول جوار العراق المنعقدة في بغداد ثقته بأن العراق يعيد اكتشاف مصادر قوته وأهمها الإنسان العراقي.

وأكد أنه يثمن الجهود المبذولة في إرساء الأمن والاستقرار في العراق.

وأعرب أمير قطر عن إيمانه بأن العراق مؤهل للقيام بدور فاعل في إرساء الأمن والسلم في المنطقة.

صاحب السمو: نحن واثقون أن العراق يعيد اكتشاف مسار قوته وندعو المجتمع الدولي لدعم هذا البلد#مؤتمر_بغداد_للتعاون_والشراكة pic.twitter.com/GblqmRvH39 — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) August 28, 2021

وشدد على أن بلاده تواصل دعمها للشعب العراقي في تحقيق تطلعاته.

كما أكد على وحدة العراق وطنا وشعبا، وأن أمن العراق واستقراره هو من أمن دول المنطقة.

صاحب السمو: نؤكد مواصلة دعمنا للشعب العراقي في تحقيق تطلعاته#مؤتمر_بغداد_للتعاون_والشراكة pic.twitter.com/4RDrED3x8c — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) August 28, 2021

ووصل أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، صباح اليوم السبت، إلى قصر بغداد، قبيل انعقاد مؤتمر قمة بغداد للتعاون والشراكة بمشاركة 9 دول، إلى جانب منظمات دولية.

وعل هامش انعقاد مؤتمر بغداد، التقى أمير قطر في قمة العراق بحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، واستعراضا خلال لقائهما العلاقات الثنائية بين قطر والإمارات العربية المتحدة، وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات، وكذلك مناقشة موضوعات مشتركة بين البلدين.