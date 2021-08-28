وزير الخارجية الجزائري يتلقى اتصالين من نظيريه المصري والسعودي

أعلن وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، اليوم السبت، أنه تلقى اتصالين هاتفيين من كل من وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره السعودي فيصل بن فرحان.

وقال لعمارمرة عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "تلقيت اتصالا من أخي صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، استعرضنا خلاله العلاقات الثنائية الأخوية كما تبادلنا وجهات النظر حول قضايا إقليمية ودولية تحظى باهتمامنا المشترك".

تلقيت اتصالا من أخي صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، استعرضنا خلاله العلاقات الثنائية الأخوية كما تبادلنا وجهات النظر حول قضايا اقليمية ودولية تحظى باهتمامنا المشترك. pic.twitter.com/3MhtH0zVs5 — Ramtane Lamamra | رمطان لعمامرة (@Lamamra_dz) August 28, 2021

أعقب ذلك تغريدة أخرى للوزير الجزائري، قال فيها: "تلقيت اتصالا من أخي سامح شكري، وزير خارجية جمهورية مصر العربية الشقيقة، تباحثنا خلاله أهم مستجدات الأوضاع على الساحة المغاربية وسبل تعزيز العمل العربي المشترك".

تلقيت اتصالا من أخي سامح شكري، وزير خارجية جمهورية مصر العربية الشقيقة، تباحثنا خلاله أهم مستجدات الأوضاع على الساحة المغاربية وسبل تعزيز العمل العربي المشترك. pic.twitter.com/Bb4S9TpOzf — Ramtane Lamamra | رمطان لعمامرة (@Lamamra_dz) August 28, 2021

يذكر أن رمطان لعمامرة كان قد أعلن، يوم الثلاثاء الماضي، قطع علاقات بلاده الدبلوماسية مع المملكة المغربية، متهما الأخيرة بارتكاب ما وصفه بـ"الأعمال الدنيئة" ضد الجزائر، مضيفا: "عداء المغرب ممنهج ومبيت".

فيما قالت الخارجية المغربية في بيان، إن القرار غير مبرر تماما، مؤكدة في الوقت ذاته، أن ما حدث كان متوقعا في ظل التصعيد الأخير. وشدد المغرب على أنه "يرفض بشكل قاطع المبررات الزائفة، بل العبثية التي انبنى عليها هذا القرار".