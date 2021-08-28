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    أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

    أمير قطر ينشر صورة جماعية من مشاركته في مؤتمر بغداد

    © REUTERS / THAIER AL-SUDANI
    العالم العربي
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    علق أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على مشاركته في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، الذي أقيم، اليوم السبت، في العاصمة العراقية بغداد.

    وغرد أمير قطر عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "نشكر الأشقاء في العراق على تنظيم مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، ونعبر عن تقديرنا لهذه المبادرة الهامة لاستعادة العراق لمكانته في المنطقة والعالم والتي تعكس أهمية التحرك الجماعي في خفض التوترات بالإقليم وتعزيز علاقات التعاون بين دولنا خدمة لأمننا ومصالحنا المشتركة".

    وأرفق أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني مع تغريدته صورة جماعية مع كافة القادة الذين شاركوا في قمة بغداد للتعاون والشراكة.

    ويظهر في الصورة مع أمير قطر، الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، وحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيس زراء الكويت، صباح خالد الصباح، ووزراء خارجية إيران والسعودية وتركيا.

    ​وشهد مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة اللقاء الأول بين أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني والرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ أن قررت مصر قطع علاقاتها مع قطر في عام 2017، لكن وقعت المصالحة بين الدولتين بعد توقيع بيان العلا في السعودية مطلع العام الجاري، وأسدل الستار على الأزمة الخليجية.

    وخلال لقائه بالرئيس المصري، أعرب أمير دولة قطر عن تقديره للتطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المصرية القطرية، كما أشاد بما تم في الآونة الأخيرة من تبادل للزيارات واستئناف لأطر التعاون بين البلدين، بحسب بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

    وأكد أمير قطر خلال اللقاء أيضا على أن قطر تتطلع لتعزيز التباحث مع مصر حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، بما يخدم تطلعات الدولتين، خاصة في ضوء الدور الاستراتيجي والمحوري الذي تقوم به الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيد الإقليمي وفي إطار الدفاع عن قضايا الأمة العربية.

    كما تم التوافق في اللقاء على أهمية مواصلة التشاور والعمل من أجل دفع العلاقات بين مصر وقطر خلال المرحلة المقبلة، وكذلك استمرار الخطوات المتبادلة بهدف استئناف مختلف آليات التعاون الثنائي، تماشيا مع ما يشهده مسار العلاقات المصرية القطرية من تقدم في إطار ما نص عليه "بيان العلا".

    الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في مطار شرم الشيخ
    © AFP 2021 / -
    الرئيس المصري يلتقي أمير قطر لأول مرة منذ سنوات
    وفي كلمته بمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، اليوم السبت، أعرب أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عن ثقته في أن العراق يعيد اكتشاف مسار قوته، ودعا المجتمع الدولي إلى دعمه.

    كما أبدى أمير قطر في كلمته خلال قمة دول جوار العراق المنعقدة في بغداد ثقته بأن العراق يعيد اكتشاف مصادر قوته وأهمها الإنسان العراقي.

    وأكد أنه يثمن الجهود المبذولة في إرساء الأمن والاستقرار في العراق.

    وأعرب أمير قطر عن إيمانه بأن العراق مؤهل للقيام بدور فاعل في إرساء الأمن والسلم في المنطقة.

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    الكلمات الدلالية:
    الرئيس عبدالفتاح السيسي
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