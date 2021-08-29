تسجيل
13:53 GMT29 أغسطس/ أب 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    استفتاء إقليم كردستان العراق، 25 سبتمبر/ أيلول 2017

    ماكرون يزور كردستان العراق... صداقة قديمة بين فرنسا والإقليم منذ حرب صدام حسين

    © Sputnik . Dmitriy Vinogradov
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/102637/92/1026379200_0:168:3044:1880_1200x675_80_0_0_81bc8ba1a0f831d68f96444f7a78b821.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202108291049973160-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%84%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86/

    بسط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يديه لعناق رئيس إقليم كردستان العراق، الصديق القديم منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي، إبان حرب شنّها رئيس النظام العراقي السابق صدام حسين، على سكان الإقليم.

    لقاء هو الخامس يجمع رئيس إقليم كردستان نجيرفان بارزاني، بالرئيس الفرنسي ماكرون الذي وصل إلى أربيل مركز الإقليم، فجر اليوم الأحد، قادما من العاصمة العراقية، بغداد، حيث شارك في مؤتمر دول الجوار بحضور إقليمي، مساء أمس السبت.

    وقاد بارزاني سيارة ضيفه ماكرون لدى وصوله إلى أربيل التي انتقل منها ظهر اليوم إلى مدينة الموصل مركز نينوى، شمالي العراق، حيث ذهب في إطار زيارته إلى كنيسة الساعة التاريخية التي دمرت في عام 2016 على يد تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا الاتحادية).

    صداقة قديمة

    قال الكاتب والباحث المتخصص في الشؤون الكردية، كفاح محمود، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد، "إن الجميع يعرف أن فرنسا وإقليم كردستان تربطهما علاقات قديمة تعود إلى سنة 1991، حينما شن جيش النظام العراقي السابق هجوما على كردستان وتسبب بتهجير 3 ملايين نسمة من سكان الإقليم إلى كل من تركيا وإيران".

    وأضاف محمود: "في تلك المأساة طرحت فرنسا حماية السكان في الإقليم وأصدر قرار من مجلس الأمن الدولي بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية القرار (688) الذي بموجبه تأسسّ الملاذ الآمن، وعودة المهجرين الذين هاجروا وتم إجراء انتخابات عامة وولدت بعد ذلك فيدرالية كردستان".
    واستطرد الباحث: "هذه العلاقة استمرت بين فرنسا وكردستان، عندما تعرّض الإقليم إلى هجمات على يد "داعش" الإرهابي في عام 2014، وزار الرئيس الفرنسي الإقليم وذهب إلى الجبهة حينها".
    ملفات
    وكشف محمود عن الملفات التي يحملها الرئيس الفرنسي ماكرون في زيارته إلى إقليم كردستان، وعلى رأسها دعم الإقليم وقواته ولاسيما البيشمركة.
    وأكمل: "كذلك يؤكد ماكرون أن القوات الفرنسية ستبقى في إقليم كردستان بطلب من الحكومة العراقية، كونها قوات حليفة وصديقة ومساندة للقوات العراقية والبيشمركة كما أنها عضو مهم جدا ورائد في حلف الناتو الذي يعاون الحكومة المركزية والإقليم في مكافحة الإرهاب".
    لقاءات مع الضحايا
    ولفت محمود إلى أن "الرئيس الفرنسي التقى بالناجية الإيزيدية، نادية مراد، ويبحث في ملف مهم يتعلق بما تعرض له أبناء المكون الايزيدي في سنجار من الإبادة على يد تنظيم "داعش" الإرهابي في مطلع أغسطس/ آب عام 2014.
    وتابع: "كما سيلتقي ماكرون بعائلة أحد شهداء قوات البيشمركة الذي نحر في مدينة الموصل على يد تنظيم "داعش" الإرهابي، والزيارة هي تكريم ودعم للبيشمركة".

    ونوه محمود، كما توجّه الرئيس الفرنسي إلى مركز محافظة نينوى لزيارة "كنيسة الساعة" بالموصل، وجامع النوري ويلتقي بطلبة جامعة الموصل.

    الجدير بالذكر، أن "كنيسة الساعة" التي يعود تاريخ بدء بنائها إلى عام 1866، والتي كانت مركزا للآباء الدومنيكان في الموصل، تعرضت للتدمير على يد تنظيم "داعش" الإرهابي، وكذلك الحال بالنسبة لجامع النوري ومأذنته الحدباء والذي يعد من الجوامع التاريخية الشهيرة في العراق، ويعود تاريخ بنائه إلى عام 1172م. 

    واختتم الكاتب والباحث المتخصص في الشؤون الكردية، أن "الرئيس الفرنسي سيعقد مؤتمرا صحفيا في أربيل قبل أن يغادر إلى عاصمة بلاده باريس، مساء اليوم".

    اللافت أنه في مطلع أبريل/ نيسان 1991، قدمت فرنسا مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي تطلب فيه إدانة القمع العراقي للأكراد في الشمال، عقب ثورتهم على رئيس النظام العراقي السابق، صدام حسين، باللتزامن مع العمليات العسكرية لحرب الخليج الثانية، فصدر القرار رقم 688 من مجلس الأمن، يوم الخامس من الشهر نفسه مطالبا العراق بالكف عن ملاحقة الأكراد واحترام حقوق الإنسان العراقي وحث هيئات الإغاثة الدولية على التجاوب مع احتياجات اللاجئين الأكراد، الذين توجه نحو مليون شخص منهم إلى إيران وتركيا، كما حث العراق على السماح للهيئات الإنسانية بالحرية الكاملة في توصيل المساعدة إلى أي عراقي في حاجة إليها.

    انظر أيضا:

    العراق يكشف السر وراء عدم دعوة سوريا إلى قمة بغداد
    برهم صالح يتلقى رسالة من إبراهيم رئيسي.. فما مضمونها؟
    بادين يهنئ الحكومة العراقية على نجاح مؤتمر بغداد
    بماذا علقت إيران على عدم دعوة سوريا إلى قمة بغداد؟
    الكلمات الدلالية:
    إيمانويل ماكرون, العراق, كردستان العراق
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    نساء من السكان الأصليين من قبيلة كريناك خلال احتجاج خارج مبنى المحكمة العليا في برازيليا، البرازيل 24 أغسطس 2021
    أحداث الأسبوع في صور
    أوركسترا طالبان
    أوركسترا "طالبان"
    معلومات عن الجيشين الجزائري والمغربي
    معلومات عن الجيشين الجزائري والمغربي
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك