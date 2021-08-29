التحالف: الدفاعات السعودية تعترض وتدمر مسيرة مفخخة ثالثة أطلقت تجاه خميس مشيط

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، ليل الأحد/الاثنين، اعتراض وتدمير الدفاعات السعودية طائرة مسيرة مفخخة ثالثة أطلقتها "أنصار الله" تجاه خميس مشيط جنوبي المملكة.

بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، قال التحالف إن محاولات المليشيا الحوثية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية عبثية وهمجية.

وفي وقت سابق من ليل الأحد، أعلن التحالف اعتراض وتدمير طائرتين مسيّرتين مفخختين أطلقتهما جماعة "أنصار الله" اليمنية، باتجاه خميس مشيط.

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التحالف: الدفاعات السعودية تعترض وتدمر طائرة مسيّرة مفخخة ثالثة أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) August 29, 2021

وتقود السعودية، منذ مارس/آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.



في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.

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