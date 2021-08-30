العراق.. مقتل اثنين من قادة تنظيم "داعش" بمحافظة ديالى

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، يوم الأحد، مقتل اثنين من قادة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، بالإضافة إلى القبض على آخر.

وبحسب وكالة بغداد اليوم، أكدت خلية الإعلام الأمني أن وكالة الاستخبارات استطاعت تطهير أوكار للتنظيم الإرهابي شمال شرق محافظة ديالي.

وأشرف على العملية التي قتل فيها اثنين من التنظيم وأسر المسؤول عن الدعم اللوجستي في هذه المناطق، كل من وكيل الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ونائب العمليات المشتركة في العراق.

وتمكنت أجهزة الاستخبارات العراقية، في 25 أغسطس/آب الجاري، في عملية نوعية، من قتل قياديين اثنين واعتقال 14 عنصرا من تنظيم "داعش" الإرهابي في حزام العاصمة وعدة محافظات في البلاد.

يذكر أن العراق كان قد أعلن، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش"، بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".