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    قصف في بلدة رأس العين، الحدود السورية التركية، سوريا، تركيا 10 أكتوبر 2019

    وزير الدفاع العراقي يؤكد أن الضربات التركية في بلاده "لها ما يبررها"

    © REUTERS / MURAD SEZER
    العالم العربي
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    أكد وزير الدفاع العراقي، جمعة عناد سعدون، أن العمليات العسكرية التركية في شمال العراق لها ما يبررها، وهو تواجد تنظيم "حزب العمال الكردستاني"، مشيرا إلى اعتزام العراق إنشاء مركز للتنسيق مع تركيا في ذلك الصدد.

    أطفال في مخيم للاجئين السوريين وغيرهم بالقرب من بلدة السليمانية، كردستان العراق، 2 مارس 2019
    © Sputnik . Dmitriy Vinogradov
    حزب العمال الكردستاني: تركيا قصفت مخيما للاجئين في العراق
    القاهرة- سبوتنيك. وقال سعدون، في جلسة حوارية خلال منتدى الرافدين: "تركيا لا تتدخل في العراق لكنها ترتكب خروقات لها ما يبررها"، مضيفا: "هناك حزب اسمه بي كاكا موجود في قسم من الحدود الدولية شمال العراق مع تركيا، والتي يبلغ طولها 351 كيلومترا".

    وتابع أن "الجانب العراقي كان يتواصل مع الجانب التركي ويخبره أنه يجب أن يكون بيننا تنسيق عندما تريدون معالجة أي أهداف"، كاشفا: "نحن الآن اتفقنا معهم على إقامة مركز تنسيق مشترك".

    وينفذ الجيش التركي عمليات عسكرية ضد مواقع حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة تنظيما إرهابيا، في شمال العراق. وتسببت العمليات في توترات دبلوماسية في أكثر من مناسبة بين البلدين، شملت استدعاء بغداد السفير التركي لديها لما تعتبره انتهاكا لسيادتها.

    وأعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم الثلاثاء الماضي، عن عملية ضخمة لقواتها في العراق، مشيرة إلى أنها "استهدفت 28 هدفا لإرهابيي "بي كا كا"، دمرت خلالها مقرات قيادية وملاجئ ومستودعات أسلحة عائدة للمنظمة الانفصالية".

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