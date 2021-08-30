الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أميرة

أعلن الديوان الملكي في المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، وفاة الأميرة جواهر بنت عبد العزيز بن عبد الله بن جلوي آل سعود.

وقال الديوان الملكي السعودي في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية، "انتقلت إلى رحمة الله تعالى الأميرة جواهر بنت عبد العزيز بن عبد الله بن جلوي آل سعود، وسيصلى عليها يوم غد الثلاثاء، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض".

#الديوان_الملكي: وفاة سمو الأميرة جواهر بنت عبدالعزيز بن عبدالله بن جلوي آل سعود، وسيصلى عليها يوم غدٍ الثلاثاء، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.https://t.co/1oxGpZrUZw#واس pic.twitter.com/66eDkRvfQ4 — واس الأخبار الملكية (@spagov) August 30, 2021

وتقدم عدد من من أمراء المملكة العربية السعودية بالتعازي للأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، في وفاة الأميرة جواهر بنت عبد العزيز بن عبد الله.

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