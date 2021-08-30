التحالف العربي: اعترض طائرة مسيرة ملغومة للحوثيين حاولت استهداف مطار أبها

أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، ليل الاثنين/الثلاثاء، اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة "أنصار الله" اليمنية تجاه مطار أبها الدولي.

وقال التحالف في بيان، إن شظايا تناثرت في محيط المطار جراء عملية الاعتراض، دون أن تقع خسائر مادية أو بشرية.

كان التحالف العربي، أعلن الاثنين اعتراض صاروخ باليستي، تم إطلاقه باتجاه جازان السعودية.

كما أعلن الأحد اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة "أنصار الله" اليمنية باتجاه خميس مشيط جنوبي المملكة.

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التحالف: تناثر الشظايا جراء الاعتراض في محيط المطار دون إصابات أو أضرار. #واس_عام — واس العام (@SPAregions) August 30, 2021

وتقود السعودية، منذ مارس/آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.

​في المقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.

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