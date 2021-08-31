القوات المسلحة العراقية: جاهزون للدفاع عن البلاد بعد انسحاب القوات الأميركية

أكد المتحدث باسم قائد القوات المسلحة العراقية، يحيى رسول، اليوم الثلاثاء، أن القوات العراقية جاهزة لحماية وتأمين البلاد من أي مخاطر، بعد انسحاب القوات القتالية الأميركية من العراق نهاية العام الجاري.

بغداد - سبوتنيك. وقال رسول في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال حول مستوى جاهزية القوات مع اقتراب انسحاب القوات الأميركية من البلاد: "إن القوات العراقية البطلة التي حققت النصر على عصابات داعش (الإرهابي المحظور في روسيا) وأنهت الآلة العسكرية لهذا التنظيم الإرهابي قادرة على حماية العراق وشعب العراق وهي جاهزة".

وحول العملية الأمنية العراقية التي انطلقت اليوم على الشريط الحدودي مع سوريا، أوضح رسول أن العملية تأتي لمتابعة وملاحقة العناصر الإرهابية وتأمين الشريط الحدودي.

وأضاف رسول أن "الغاية من العملية عدم ترك هذه المناطق فارغة وإجراء عمليات بحث وتفتيش".

أطلقت قوات حرس الحدود العراقية، اليوم الثلاثاء، عملية أمنية على الشريط الحدودي مع سوريا.

وقالت "وكالة الأنباء العراقية"، إن "قائد قوات الحدود الفريق الركن حامد الحسيني شرع اليوم، بعملية ثار الشهداء من 6 محاور"، مؤكدة أن "العملية تشمل الشريط الحدودي العراقي السوري بمثلث مناطق الوليد".

وأصاف الحسيني، أن "ثلاثة تشكيلات عسكرية شاركت بالعملية وهي قيادة قوات الحدود والحشد الشعبي والجيش العراقي باسناد طيران الجيش".

وكانت خلية الإعلام الأمني العراقية، أعلنت يوم الأحد الماضي، مقتل اثنين من قادة تنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا)، بالإضافة إلى القبض على آخر.

وبحسب وكالة بغداد اليوم، أكدت خلية الإعلام الأمني أن وكالة الاستخبارات استطاعت تطهير أوكار للتنظيم الإرهابي شمال شرق محافظة ديالي، موضحة أن كلا من وكيل الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ونائب العمليات المشتركة في العراق، أشرف على العملية التي قتل فيها اثنين من التنظيم وأسر المسؤول عن الدعم اللوجستي في هذه المناطق.