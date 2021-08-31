ولي عهد الأردن يوجه رسالة إلى والدته الملكة رانيا في مناسبة خاصة

وجه ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، اليوم الثلاثاء، رسالة إلى والدته الملكة رانيا بمناسبة خاصة.

ونشر الأمير الحسين صورة تجمعه مع والدته الملكة رانيا، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، بمناسبة الاحتفال بعيد ميلادها، اليوم الموافق 31 أغسطس/ آب.

وأرفق ولي عهد الأردن مع الصورة رسالة إلى والدته هي: "أوصانا النبي الحبيب بالأم، فأنت وصيته، كل عام وأنت بخير يا غالية".

وتابع الأمير الحسين بن عبد الله الثاني برسالة بالإنجليزية: "عيد ميلاد سعيد إلى أمي العزيزة، نرجو أن تستمر ابتسامتك وتعاطفك في إضفاء البهجة على حياتنا".

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وكانت الملكة رانيا استقبلت مع زوجها العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، أمس الاثنين، أوائل الثانوية العامة في قصر الحسينية.

وهنأت الملكة رانيا أوائل الثانوية العامة بهذه الكلمات: "ألف مبروك والله يحميكم لأهاليكم ودائما يفرحوا بنجاحكم".

وكرم ملك الأردن أوائل الثانوية العامة، وهنأهم على نتائجم المشرفة التي حققوها في ظروف صعبة بسبب جائحة "كوفيد-19"، وفقا لبيان صادر عن الديوان الملكي الأردني.

واعتبر الملك عبد الله الثاني أن أوائل الثانوية العامة هم "قدوة لشباب وشابات المملكة الأردنية الهاشمية".

كما حرص على "توجيه شكره وتحياته وشكره لأهالي الطلبة والمعلمين والمعلمات على جهودهم الكبيرة التي بذلوها من أجل مواصلة العملية التعليمية رغم أزمة فيروس كورونا".

وشدد العاهل الأردني على "اختيار الطلبة التخصصات التي تلائم سوق العمل، وتخدم مسيرة التقدم والتنمية في البلاد".