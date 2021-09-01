الحكومة اليمنية تتهم "أنصار الله" بتجنيد المهاجرين واللاجئين الأفارقة

اتهم وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، جماعة "أنصار الله" في اليمن "بتجنيد المهاجرين واللاجئين الأفارقة والزج بهم في محارق موت مفتوحة بمختلف جبهات القتال".

واعتبر الإرياني، عبر حسابه على "تويتر"، ذلك "جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وانتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية"، مستشهدا بمشهد تشييع أحد المهاجرين الإثيوبيين والذي بثته قناة "المسيرة الحوثية".

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان ومنظمة الهجرة الدولية بإدانة هذه الأعمال، كما طالب بملاحقة المسؤولين من "أنصار الله" وتقديمهم لمحكمة الجنايات الدولية باعتبارهم "مجرمي حرب"، وفق تعبيره.

٢-تعمد مليشيا الحوثي الارهابية الى استدراج وتجنيد اللاجئين والمهاجرين الأفارقة بالترغيب والترهيب، لتعويض خسائرها المتصاعدة جراء مغامرتها العسكرية في محافظة مأرب، وفشل حملات الحشد والتعبئة التي تنظمها نتيجة عزوف أبناء القبائل عن الالتحاق في صفوفها pic.twitter.com/mB9Au8cbgK — معمر الإرياني (@ERYANIM) August 31, 2021

​وتقود السعودية، منذ مارس/آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.

​في المقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.

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