إدانة أوروبية للهجمات الحوثية "الخطرة" على المؤسسات السعودية

أدان المتحدث الرسمي باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية، بيتر ستانو، الهجمات "الخطرة" التي تتبناها جماعة "الحوثيين" ضد المؤسسات في المملكة العربية السعودية، داعيا جميع أطراف الصراع في اليمن للانخراط في الحوار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة.

أمستردام - سبوتنيك. وأفاد بيتر خلال إحاطة إعلامية للمفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، "الاتحاد الأوروبي يدين الهجمات الخطرة المتبناة من قبل الحوثيين على مؤسسات سعودية ويجب إيقافها".

وأضاف أن "هذه الهجمات تقوض حل الأزمة اليمنية لان الحل الأمثل هو الحل السياسي فقط".

ودعا المتحدث الرسمي باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية، "جميع أطراف النزاع في اليمن للمشاركة في المفاوضات السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، كما أن بروكسل تدعم ممثل الأمم المتحدة إلى اليمن هانز غروندبرغ".

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.

​في المقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.