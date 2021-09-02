وزير الخارجية القطري: نتواصل مع تركيا بشأن الدعم الفني لمطار كابول

أكد وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن بلاده تعمل على إخراج الأشخاص الذين يسعون إلى الخروج الآمن من أفغانستان.

القاهرة- سبوتنيك. وشدد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في مؤتمر صحفي، مع نظيره البريطاني، دومينيك راب في الدوحة على "أهمية حرية التنقل، وضمان ممر آمن لخروج الأفغان الراغبين في الخروج، عند عودة مطار كابول إلى التشغيل، وألا تكون هناك أي تحديات أمام من يريد الدخول والخروج من أفغانستان".

وتابع موضحا "نتواصل مع تركيا بشأن الدعم الفني لمطار كابول ونتعاون مع حركة طالبان لإعادة تشغيل المطار".

من جانبه، قال راب: "لا نعترف بحركة طالبان، (المحظورة في روسيا)، وإنما نؤمن بالتشاور والحديث معها"، كما أكد "نختبر نوايا طالبان فهي بالأفعال وليست بالأقوال".

وكان وزير الخارجية القطري قال، أمس الأربعاء، إن الدوحة تتطلع إلى عملية انتقالية سلمية وسلسة في أفغانستان، وذلك عقب انسحاب القوات الأمريكية منها وسيطرة حركة "طالبان" على الحكم.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع وزيرة خارجية هولندا سيغريد كاغ، اليوم الأربعاء، حسبما ذكر الوزير القطري في تدوينة على حسابه الرسمي على "تويتر". وكتب آل ثاني: "سرني الترحيب بزميلتي سيغريد كاغ، في الدوحة"، مضيفا: "تناولنا آخر مستجدات المنطقة بعقلانية وواقعية".

يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حذر في وقت سابق اليوم مما قال عنه إنه "كارثة إنسانية" تلوح في أفق أفغانستان. وجاء ذلك بعدما غادرتها قوات الولايات المتحدة الأمريكية في الـ 30 من أغسطس/ آب الماضي بعد 20 عاما من الحرب التي لم تحقق أهم أهدافها وهو الإطاحة بحكم حركة طالبان (المحظورة في روسيا).

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