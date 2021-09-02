مصر تخصص خطا ساخنا باللغة الروسية للرد على استفسارات السائحين الروس

أعلنت مصر، اليوم الخميس، عن إطلاق خط ساخن باللغة الروسية لتلقي أسئلة واستفسارات السائحين الروس الذين يتواجدون على الأراضي المصرية.

وقالت السفارة المصرية في موسكو في بيان لها، إنه اعتبارا من الأول من سبتمبر/أيلول الجاري، تم تخصيص خط ساخن باللغة الروسية في مصر للرد على أسئلة واستفسارات السائحين الروس.

وأشارت السفارة إلى أن رقم الخط الساخن هو 19654.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد وقع مرسوما في يوليو/ تموز الماضي يقضي برفع الحظر المفروض منذ العام 2015 على تسيير الرحلات الجوية إلى أي مطارات في مصر باستثناء مطار القاهرة.

وفي 9 أغسطس/آب الماضي وصلت أول طائرتين من العاصمة الروسية موسكو لمطار شرم الشيخ والغردقة، بعد انقطاع دام 6 سنوات.

ثم أعلنت هيئة الطيران المدني الروسي زيادة عدد الرحلات إلى المنتجعات المصرية، حيث سمح بالرحلات من 49 مدينة روسية إلى الغردقة وشرم الشيخ.

كما أعلن سفير مصر في موسكو إيهاب نصر، في وقت سابق أنه سيكون هناك 30 رحلة من موسكو إلى شرم الشيخ، و30 رحلة إلى الغردقة، بواقع 60 رحلة أسبوعيا.

يذكر أن الطيران المباشر بين مصر وروسيا، قد توقف في خريف 2015، عقب عمل إرهابي، تسبب بسقوط طائرة ركاب روسية عقب إقلاعها من مدينة شرم الشيخ، ما أسفر عن مقتل جميع ركابها وطاقمها.

واستؤنفت حركة الطيران بين روسيا ومطار القاهرة، عام 2018؛ لكن قرار توقف رحلات الطيران العارض (شارتر)، من روسيا إلى المنتجعات السياحية المصرية، ظل سارياً، حتى استكمال مجموعة من الاشتراطات الأمنية، التي طلبتها موسكو.

وقبل حادث سقوط الطائرة الروسية في سيناء، كانت مصر تستقبل سنوياً ملايين السياح الروس؛ وبحسب التقارير الصحفية، استقبلت مصر، عام 2015، نحو 2.3 مليون سائح من روسيا.

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