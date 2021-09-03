القنصلية السعودية في لوس أنجلوس تغلق أبوابها الاثنين... لهذا السبب

أعلنت القنصلية السعودية في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية، اليوم الجمعة، أنها ستغلق أبوابها يوم الاثنين المقبل، على أن تعاود العمل في اليوم التالي.

ونشرت القنصلية السعودية في لوس أنجلوس تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي في "تويتر"، صباح اليوم الجمعة، منوهة من خلالها للمواطنين والمبتعثين السعوديين، بأنها ستكون مغلقة يوم الاثنين المقبل، الموافق السادس من الشهر الجاري.

نود التنويه بأن القنصلية من المقرر أن تكون مغلقة يوم الإثنين القادم لتزامنه مع عطلة رسمية في الولايات المتحدة، على أن يستأنف العمل بمشيئة الله تعالى يوم الثلاثاء ٧ سبتمبر . نأمل التواصل للحالات الطارئة مع الرقم الموضح في الموقع الرسمي للقنصلية. — SAUDI Consulate LA (@KSAconsulateLA) September 3, 2021

وذكرت القنصلية السعودية أنه من المقرر أن تكون القنصلية مغلقة يوم الاثنين المقبل، لتزامن هذا اليوم مع عطلة رسمية في الولايات المتحدة.

وأشارت إلى أنه سيتم استئناف العمل يوم الثلاثاء المقبل، وهو اليوم التالي للعطلة، لافتة إلى أنه في الحالات الطارئة يتم التواصل مع القنصلية من خلال الأرقام الموجودة في الموقع الرسمي لها.

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