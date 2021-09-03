انتشال جثث 3 فلسطينيين "من باطن الأرض" بين غزة ومصر

أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة التابعة لحركة "حماس"، مساء اليوم الجمعة، انتشال جثامين 3 مواطنين "من باطن الأرض" في المنطقة الحدودية مع مصر.

وصرحت الوزارة في بيان، نشرته على حسابها بموقع "فيسبوك": "انتشلت فرق الإنقاذ، عصر اليوم الجمعة، جثامين ثلاثة مواطنين من باطن الأرض في المنطقة الحدودية جنوب محافظة رفح جنوبي قطاع غزة".

وأوضحت الوزارة أن الجثث الثلاثة تخص أشخاص "فُقدت آثارهم مساء أمس الخميس، وتم نقلهم للمستشفى، وتستكمل الأجهزة المختصة إجراءاتها في متابعة الحادث"، دون تحديد أسباب وملابسات موتهم.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الجثامين الثلاثة عثر عليها داخل نفق تجاري يربط قطاع غزة بمصر.