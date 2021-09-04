وزير الخارجية السوري يستقبل وفدا حكوميا لبنانيا عند معبر جديدة يابوس الحدودي

استقبل وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، اليوم السبت، وفدا لبنانيا عند معبر جديدة يابوس الحدودي، تمهيدا لعقد لقاءات ثنائية في دمشق بين مسؤولي البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء السورية أن "وفدا وزاريا لبنانيا برئاسة نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال وزيرة الدفاع والخارجية اللبنانية، زينة عكر، وصل إلى معبر جديدة يابوس على الحدود السورية".

وأفاد مراسل "سبوتنيك"، بأن وزير الخارجية السوري كان على رأس مستقبلي الوفد اللبناني.

وأمس الجمعة، كشف مصدر مطلع لـ"سبوتنيك"، أن "الوفد الوزاري اللبناني يضم إلى جانب عكر كلا من وزير المالية غازي وزني ووزير الطاقة ريمون غجر والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم".

وأضاف المصدر أن "وزير الخارجية السوري فيصل المقداد سيكون في استقبال الوفد اللبناني عند معبر جديدة يابوس على الحدود السورية اللبنانية".

وأشار إلى أن "المقداد سيجري لقاء مع الوفد اللبناني في مبنى الخارجية السورية".

ووفقا للمصدر، فإنه من المتوقع أن يلتقي الرئيس السوري بشار الأسد بالوفد اللبناني.

وتأتي زيارة الوفد اللبناني، بحسب التسريبات، لبحث الإجراءات المطلوبة لتفعيل اتفاقيتي نقل الغاز المصري والكهرباء الأردنية، وبحث التعاون في مجال نقل الكهرباء من سوريا.

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