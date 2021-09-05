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    سعوديون يزورون شاطئ البحر الأحمر بالقرب من نافورة جدة التاريخية

    "حساب المواطن"... طريق السعودية لحياة أفضل للأسر ذات الدخل المنخفض

    © AP Photo / Amr Nabil
    العالم العربي
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    اتجهت السعودية منذ أعوام سابقة إلى توفير آلية جديدة، يمكنها أن تقدم حياة أفضل للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وأطلقت عليها اسم "حساب المواطن".

    ما هو حساب المواطن؟

    حساب المواطن، برنامج سعودي تم إطلاقه، برعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يهدف إلى تقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض أو المتوسط.

    الريال السعودي
    © AP Photo / Jon Gambrell
    السعودية… برنامج "حساب المواطن" يعلن تفاصيل الدفعة 42

    ويهدف حساب المواطن أيضا، إلى تقديم تعويضات إلى المواطنين السعوديين، الذين تكبدوا خسائر، جراء التوسعات الاقتصادية التي تهدف إليها المملكة خلال السنوات الجارية، للتخلص من الاعتماد على النفط وتنويع مصادر الاقتصاد.

    متى بدأ حساب المواطن؟

    بدأ العمل ببرنامج حساب المواطن في ديسمبر/كانون الأول لعام 2017.

    وفي مارس/آذار 2019، أطلقت السلطات السعودية تطبيقا مخصصا للهواتف الذكية لبرنامج حساب المواطن، والذي يمكنه أن يسهل من استخدام المواطنين على مختلف بياناتهم وتعديلها والتحقق من الأهلية والاعتراض على القرارات الصادرة بحقهم، وكذلك تفاصيل الدفعات المالية التي سيحصلون عليها.

    لماذا أنشأت السعودية حساب المواطن؟

    ورصدت تقارير صحفية سعودية الأسباب التي دفعت المملكة إلى إنشاء برنامج حساب مواطن، والتي جاءت على النحو الآتي:

    1. الحماية من الأثر المباشر أو غير المباشر للإصلاحات الاقتصادية السعودية

    2. عدم وضع عبء إضافي على بعض الفئات في المجتمع السعودي الأكثر ضعفا

    3. إعادة توجيه الدعم الحكومي إلى الفئات المستحقة

    4. تقليل الهدر في الدعم الحكومي المقدم للمواطنين

    5. دعم التحول الاقتصادي في البلاد

    6. تحقيق العدالة الاجتماعية بين مختلف المواطنين

    ما هي الفئات المستفيدة من حساب المواطن؟

    حددت السلطات السعودية الفئات المستفيدة من برنامج حساب المواطن على النحو الآتي:

    ·     الأسر السعودية أو الفرد السعودي المستقل بسكن خاص

    ·     المرأة السعودية المتزوجة من غير سعودي.

    كيف يتم التسجيل في حساب المواطن؟

    يمكن التسجيل في برنامج حساب المواطن عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

    ·     تسجل المواطن السعودي المستحق لبرنامج حساب المواطن عبر الرابط الرسمي للبرنامج في موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية

    ·     ادخل بياناتك الرسمية من رقم الهوية وتاريخ الميلاد

    ·     كتابة كلمة المرور التي تأتيك على الهاتف المحمول

    ·     سجل دخول مرة أخرى

    ·     تحقق من جميع البيانات التي تدخلها بالأخص بيانات حسابك المصرفي

    ·     تبدأ السلطات السعودية في فحص أهلية المواطن

    ·     يتم إرسال رسالة إلى المستفيد من حساب المواطن على هاتفه بقبوله أو رفضه في البرنامج

    ·     يتم إخطار المستفيد من حساب المواطن بقيمة البدل المادي الذي سيحصل عليه

    ·     يتم صرف المقابل المادي المقرر للشخص المستفيد من حساب المواطن

    كم عدد المستفيدين من حساب المواطن؟

    رصدت صحيفة "عكاظ" السعودية عدد المستفيدين من حساب المواطن، حيث وصل عدد أرباب العمل المستفيدين لأكثر من 2 مليون و200 ألف شخص.

    ​ووصل عدد المستفيدين من حساب المواطن من المواطنين العاديين لأكثر من 8 مليون و700 ألف شخص.

    وصرفت السلطات السعودية في ديسمبر 2017 أكثر من 2 مليار ريال على حساب مواطن، فيما صرفت في يناير/كانون الثاني 2018،  2 مليار و100 مليون ريال، وفي فبراير/شباط 2018، 2 مليار و200 مليون ريال، وفي مارس 2018، 2 مليار و200 مليون ريال، وارتفع المبلغ في أبريل/نيسان 2018 إلى 2 مليار و400 مليون ريال، والمبلغ نفسه في شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران 2018، وتناقص المبلغ في يوليو/تموز 2018 إلى 2 مليار و300 مليون ريال، وهو المبلغ نفسه في أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول 2018، وارتفع مرة أخرى في أكتوبر/تشرين الأول 2018، إلى 2 مليار و400 مليون ريال، وانتظمت في سداد المبلغ نفسه حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2019، قبل أن يرتفع إلى 2 مليار و500 مليون ريال في مارس 2019.

    الأوراق المطلوبة للتسجيل في حساب المواطن

    حددت السلطات السعودية في برنامج حساب المواطن على النحو الآتي:

    ·     الهوية الوطنية أو البطاقة العائلية

    ·     بطاقة الأحوال للشخص سواء عاطلا أو عاملا في القطاع الحكومي أو الخاص

    ·     المعلومات المتعلقة بالراتب وطبيعة العمل

    ·     إرسال مستند يحتوي على معلومات الدخل الإضافية

    ·     يجب ألا يتجاوز راتب المستفيد من برنامج حساب المواطن عن ألفي ريال سعودي

    ·     رقم الحساب المصرفي لمن لديهم حسابات مصرفية

     كيف نقوم بالاستعلام عن حساب المواطن

    يحتاج الكثير من الناس إلى الاستعلام عن طبيعة حساب المواطن لديهم، ويمكن أن يستعلموا عن حالة طلبهم والدفعات المستحقة لديهم على النحو الآتي:

    ·     ادخل على حساب المواطن عبر البوابة الإلكترونية الخاصة به

    ·     اضغط على خيار "حسابي"

    ·     اضغط على خيار "الاستعلام"

    ·     اكتب رقم الهوية الخاصة بك وحدد خيار الاستعلام برقم الهوية

    ·     ادخل كود التحقق المرئي

    ·     اضغط على زر استعلام

    ·     ستظهر لك جميع المعلومات الخاصة بحسابك والدفعات المستحقة

    كيف أحدث بياناتي على حساب المواطن؟

    نساء سعوديات
    © REUTERS / HAMAD I MOHAMMED
    السعودية... "حساب المواطن" يجيب على استفسار هام يخص المرأة المتزوجة
    يمكن تحديث البيانات على حساب المواطن عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

    ·     ادخل على حساب المواطن من البوابة الإلكترونية المخصصة له

    ·     اضغط على أيقونة "تفاصيل"

    ·     اضغط على أيقونة "تحديث البيانات"

    ·     اضغط على خيار "التالي"

    ·     ستفتح لك صفحة جديدة

    ·     حدث البيانات التي ترغب في تحديثها

    ·     اضغط على أيقونة "التأكيد" للتحقق من صحة البيانات

    ·     اضغط على أيقونة "أرسل طلب تحديث البيانات"

    هل التسجيل في حساب المواطن مفتوح الآن؟

    أغلقت السلطات السعودية التسجيل في حساب المواطن منذ مارس 2020، ولم تفتحه حتى الآن مرة أخرى، وتقوم بصرف الدفعات لمن سجلوا في حساب المواطن منذ ديسمبر 2017 حتى مارس 2020.

    استثنت السلطات السعودية من ذلك تحديث البيانات للمستفيدين من حساب المواطن، أو إضافة المستفيد من حساب المواطن وإضافة التابعين للمستفيدين الحاليين.

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    انظر أيضا:

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    السعودية... "حساب المواطن" يجيب على استفسار هام يخص المرأة المتزوجة
    السعودية… برنامج "حساب المواطن" يعلن تفاصيل الدفعة 42
    الكلمات الدلالية:
    محمد بن سلمان, أخبار السعودية اليوم
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