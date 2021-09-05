مقتل جندي وإصابة آخرين إثر انفجار يستهدف دورية لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال

قتل جندي أوغندي وأصيب عدد آخر، في انفجار لغم أرضي استهدف قافلة من قوات بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميسوم) في منطقة شبيلي السفلى، جنوب غربي الصومال.

القاهرة – سبوتنيك. وأعلن موقع "راديو دالسان" الصومالي، اليوم الأحد 5 سبتمبر/أيلول، مقتل الجندي الأوغندي وإصابة آخرين، نقلا عن شهود عيان.

كما أشار الموقع الإخباري إلى أن "حركة الشباب" المحظورة في العديد من دول العالم، أعلنت مسؤوليتها عن هذا الانفجار.

وكانت الحركة، التي تصنف على أنها "إرهابية" في الولايات المتحدة الأمريكية، شنت هجوما، في 27 آب/أغسطس الماضي، على قاعدة عسكرية للجيش الصومالي في منطقة "مدغ" وسط البلاد.

ويشهد الصومال، منذ سنوات عديدة، صراعاً دامياً بين "حركة الشباب"، التي تتبنى فكر تنظيم القاعدة (المحظور في روسيا)، وقوات الحكومة المركزية في الصومال.

وتهدف "حركة الشباب" إلى السيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.

ويقوم الجيش الصومالي إلى جانب قوات ولاية غلمدغ، بعمليات عسكرية ضد ميليشيات "الشباب"، منذ أكثر من شهرين.