التعليم السعودية تتيح المقررات الإلكترونية للمناهج الدراسية عبر منصة "مدرستي"

أفادت وزارة التعليم السعودية، اليوم الأحد، بأنها أتاحت المقررات الإلكترونية للمناهج الدراسية الجديدة عبر منصة "مدرستي".

وذكرت وزارة التعليم السعودية في تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي في "تويتر"، مساء اليوم الأحد، أن الوزارة أتاحت المقررات الإلكترونية للمناهج الدراسية الجديدة، التي أقرتها خلال العام الدراسي الجديد 1443ه، عبر منصة "مدرستي" لطلاب وطالبات التعليم العام.

تأتي الخطوة السعودية الجديدة بحسب معايير التعليم الإلكتروني الصادرة عن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، من حيث التصميم والتفاعل والعدالة وإمكانية الوصول والقياس والتقويم.

#وزارة_التعليم تتيح للطلبة المقررات الإلكترونية للمناهج الدراسية الجديدة عبر #منصة_مدرستي، بما يعزز من جودة التعليم، وتحسين نواتج التعلّم.

https://t.co/FPFKOzgAnL pic.twitter.com/GUNr5vYUcc — وزارة التعليم - عام (@moe_gov_sa) September 5, 2021

وأكدت الوزارة أن المقررات الإلكترونية تضم المواد الدراسية الجديدة التي تمت إضافتها للمرة الأولى هذا العام، وهي اللغة الإنجليزية في منهجها المطوّر، ومادة التفكير الناقد، والمهارات الحياتية والأسرية، بالإضافة إلى مادة التربية البدنية والدفاع عن النفس، ومعها المهارات والتقنيات الرقمية.

ويعود الهدف من نشر المقررات الإلكترونية على منصة "مدرستي" إلى تعزيز دوافع التعلّم من خلال توفير وسائط متعددة، ودعم وضبط جودة التعليم الإلكتروني، وتوفير تجربة تعليمية مرنة تحقق تكافؤ فرص الحصول على التعليم.

وتحتوي المقررات الإلكترونية على الكثير من العناصر التعليمية التفاعلية، مثل الإنفوجرافيك، والموشن جرافيك، والفيديوهات التعليمية القصيرة والشيقة، والأنشطة التفاعلية، مع وجود نقاشات وواجبات وملخصات للدروس التي يتم تقديمها بشكل شيق للطالب.

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