العراق... مقتل معاون قائد عمليات الجزيرة في قوات الحشد الشعبي بعبوة ناسفة

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الأحد ، بمقتل معاون قائد عمليات الجزيرة في قوات الحشد الشعبي وإصابة عنصرين من قوات الحشد بانفجار عبوة ناسفة في محافظة بابل وسط البلاد.

بغداد -سبوتنيك. وقال المصدر في تصريح لسبوتنيك إن "العبوة انفجرت في منطقة العويسات التابعة لقضاء جرف الصخر شمالي بابل ما أدى إلى مقتل معاون قائد عمليات الجزيرة في قوات الحشد الشعبي حسن كريم وإصابة اثنين من عناصر الحشد الشعبي المرافقة له.