سلاح الجو الإسرائيلي يقصف أهدافا في قطاع غزة

شن سلاح الجو الإسرائيلي سلسلة غارات جوية على عدة مواقع تابعة للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار.

القدس - سبوتنيك. وأفاد راديو الجيش الإسرائيلي بأن "سلاح الجو يقصف الآن أهدافا في قطاع غزة ردا على إطلاق البالونات الحارقة".

وذكرت مصادر محلية فلسطينية لمراسل وكالة "سبوتنيك" بأن "طائرات الاحتلال الحربية استهدفت موقع القادسية غربي خانيونس". هذا ولم تؤكد المصادر الطبية وقوع أي إصابات أو أضرار حتى هذه اللحظة جراء الغارات الإسرائيلية.

وكانت القناة الإسرائيلية "كان"، أفادت صباح أمس الأحد، بأن الجيش الإسرائيلي يستعد لتصعيد أمني متوقع في قطاع غزة، خلال فترة الأعياد اليهودية التي تبدأ يوم الاثنين.

وأكدت القناة أن الجيش الإسرائيلي قد عزز قواته على حدود قطاع غزة، ونشر المنظومة الدفاعية "القبة الحديدية" للاستعداد لأي سيناريو على الجبهة الجنوبية الإسرائيلية، رغم التأكيدات الداخلية بأن تل أبيب ستحاول بكل ما بوسعها لمنع هذا التصعيد.

ونقلت القناة عن مصادر أن قطاع غزة يستعد في الأيام القليلة المقبلة إلى إطلاق بالونات الهيليوم الحارقة على منطقة ومستوطنات غلاف غزة، وبأن وحدات الإرباك الليلي ستزيد من عملياتها أيضا تجاه الغلاف.

يذكر أن أربعة حرائق اندلعت اليوم في منطقة "غلاف غزة" داخل الأراضي الإسرائيلية جراء بالونات حارقة طُيرت من قطاع غزة.

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