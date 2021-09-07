إحباط تهريب 233 كيلو غراما من الحشيش للسعودية.. فيديو

وذكر المتحدث الرسمي للمديرية العامة السعودية لمكافحة المخدرات، الرائد محمد النجيدي، مساء اليوم الثلاثاء، بأنه في إطار المتابعة الأمنية المستمرة للنشاطات الإجرامية، التي تستهدف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات، تم إحباط محاولة تهريب 233 كيلو غراما من الحشيش المخدر.

لأن الوطن وشبابه أولًا، نقف باعتزاز أمام محاولات تهريب المخدرات إلى المملكة.#الحرب_على_المخدرات



pic.twitter.com/htMt0GaFHo — مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA) September 7, 2021

وأكد النجيدي عبر تغريدة جديدة للمديرية العامة السعودية لمكافحة المخدرات على صفحتها الرسمية على "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، أنه تمت متابعة عملية التهريب وضبطها، بالتنسيق مع حرس الحدود السعودي.

وتم القبض على المتورطين في محاولة تهريب المخدرات إلى المملكة، بحسب خطة أمنية محكمة، وعددهم 7 متهمين، منهم 3 يمنيين وسوريان ومصري وأردني.

وتم استكمال الإجراءات الأولية بحق المقبوض عليهم، مع إحالتهم إلى النيابة العامة، مشددا على أن رجال مكافحة المخدرات في المملكة سيتصدون لكل من تسول له نفسه مخالفة أنظمة وتعليمات البلاد، التي تجرم تهريب وترويج وتعاطي المخدرات بجميع أشكالها.

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