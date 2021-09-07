وزير الإعلام اليمني: تكثيف الحوثيين الهجمات على السعودية يقوض جهود التهدئة

قال وزير الإعلام والثقافة في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، معمر الإرياني، اليوم الثلاثاء، إن تصعيد جماعة "أنصار الله" وتيرة عملياتها العسكرية في محافظة مأرب، وهجماتها على السعودية بالتزامن مع تسلم المبعوث الأممي هانس غروندبرغ مهامه، رسائل واضحة عن موقفها من الجهود الدولية للتهدئة وإحلال السلام.

وأضاف الإرياني عبر "تويتر"، "هذا التصعيد الخطير يؤكد من جديد تحدي مليشيا الحوثي الإرهابية السافر لإرادة المجتمع الدولي، وانقيادها الأعمى خلف الأجندة الإيرانية الرامية لتقويض جهود التهدئة ورفع وتيرة الصراع في اليمن والمنطقة، وعدم اكتراثها بالكلفة الباهظة لاستمرار الحرب والمعاناة الإنسانية المتفاقمة لليمنيين".

ودعا وزير الإعلام اليمني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والمبعوثين الأممي والأمريكي، إلى "القيام بمسئولياتهم إزاء استمرار تصعيد مليشيا الحوثي بإيعاز وتخطيط ودعم إيراني، وإدراك أن المليشيا لن ترضخ لدعوات وجهود التهدئة وإحلال السلام في اليمن إلا تحت الضغط السياسي والعسكري"، على حد قوله.

وتدور في محافظة مأرب الغنية بالنفط منذ مطلع فبراير/شباط الماضي، معارك محتدمة بين الجيش اليمني وجماعة الحوثيين، إثر إطلاق الجماعة عملية واسعة للسيطرة على مركز المحافظة مدينة مأرب، التي تمثل أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع باليمن، حيث تضم المدينة مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش اليمني، إضافة إلى حقول ومصفاة صَافِر.

ويشهد اليمن للعام السابع تواليا معارك عنيفة بين جماعة الحوثيين، وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا مدعوما بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.

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