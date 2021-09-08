تراجع العجز التجاري في الجزائر 88% في الفترة من يناير إلى أغسطس

قالت وزارة المالية الجزائرية، يوم الثلاثاء، إن العجز التجاري للبلاد انخفض بنسبة 87.9 بالمئة إلى 926 مليون دولار في الشهور الثمانية الأولى من العام في ضوء ارتفاع إيرادات النفط والغاز وتراجع الواردات.

وأضافت الوزارة في بيان أن القيمة الإجمالية للصادرات ارتفعت إلى 23.7 مليار دولار خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أغسطس/آب من العام الحالي بعدما كانت 15.1 مليار دولار في العام السابق.

وذكرت أن الواردات انخفضت بشدة في الشهور الثمانية الأولى، لكن الوزارة لم تقدم تفاصيل.

وتنشد الجزائر الحد من الإنفاق على الواردات في محاولة لتقليل عجزها التجاري، وفقا لرويترز.

ولا تزال الجزائر العضو في منظمة أوبك تعتمد كثيرا على إيرادات النفط والغاز التي تمثل ما يربو على 90 بالمئة من صادراتها الإجمالية و60 بالمئة من ميزانية الدولة.

ووتوقع شركة سوناطراك للنفط والغاز المملوكة للدولة أن تصل إيرادات النفط والغاز إلى 33 مليار دولار هذا العام، ارتفاعا من 20 مليار دولار في عام 2020 بفضل ارتفاع أسعار خام النفط في الأسواق الدولية.