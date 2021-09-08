وكالة: مقتل 60 حوثيا و18 من الجيش اليمني خلال يومين بمعارك مأرب

أعلنت وسائل إعلامية، اليوم الأربعاء، مقتل 60 من جماعة "أنصار الله" و18 من الجيش اليمني خلال يومين من المعارك في محيط مدينة مأرب شمال اليمن.

ونقلت وكالة "فرانس برس"، عن مصدر عسكري قوله إن غالبية الاشتباكات شنت خلال الساعات الـ 24 الماضية بمحيط المدينة الاستراتيجية في شمال اليمن، والذي أضاف أن أكثر من 60 من أنصار الله لقوا حتفهم في غارات جوية، فيما سقط 18 شخصا من الجيش اليمني خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وقال المصدر إن "أنصار الله شنوا هجمات متزامنة أمس استمرت حتى فجر اليوم الأربعاء"، مشيرا الى أن قوات الحكومة اليمنية تمكنت من صد تلك الهجمات.

وكان الجيش اليمني أعلن قتل قيادات من جماعة أنصار الله، خلال هجوم لها في مأرب، وذلك في الحرب الممتدة بين الطرفين منذ سنوات بصورة تسببت في أزمة إنسانية.

وقال الجيش اليمني، إن مقتل قيادات "أنصار الله"، حدث أثناء التصدي لهجوم كانوا يشاركون فيه على جبهتي المشجح وصرواح في مأرب، مؤكدا وقوع قتلى وجرحى من "أنصار الله"، خلال غارات جوية نفذها التحالف العربي على جبهة صرواح في مأرب.

وتشهد اليمن حربا ممتدة منذ سنوات بين الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا من جهة، وجماعة "أنصار الله" من جهة أخرى.

يذكر أن أنصار الله سيطرت على العاصمة اليمنية صنعاء منذ سنوات، بينما تسعى قوات الحكومة اليمنية لاستعادة السيطرة عليها. وتسببت تلك الحرب في واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، وهو ما فاقم أوضاع اليمنيين في الصحة والتعليم.

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