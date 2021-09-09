تسجيل
16:59 GMT09 سبتمبر/ أيلول 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني

    هزيمة مؤلمة... أسباب خسارة حزب "العدالة والتنمية" المغربي الانتخابات

    © REUTERS / EDUARDO MUNOZ
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104313/06/1043130683_0:150:2872:1765_1200x675_80_0_0_2161ccde90e7765434ead35ee6f8d5e8.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202109091050099516-%D9%87%D8%B2%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%A4%D9%84%D9%85%D8%A9%D9%84%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%AE%D8%B3%D8%B1-%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-/

    هزيمة مؤلمة تعرض لها حزب "العدالة والتنمية" المغربي في الانتخابات التشريعية التي جرت في 8 سبتمبر/ أيلول الجاري، حسب ما وصفها الأمين العام السابق للحزب عبد الإله بنكيران.

    بنكيران الذي كان يستعد للترشح للانتخابات التي جرت يبدو أنه قرأ المشهد جيدا، حيث تراجع عن الترشح للانتخابات، إلا أنه لم يتخل عن فكرة العودة لقيادة الحزب، حيث دعا الأمين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني للاستقالة.

    رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني في مؤتمر صحفي
    © AFP 2021 / Bertrand GUAY
    رئيس الحكومة المغربية يكشف حقيقة إصابته بكورونا

    العديد من المعطيات كانت تشير إلى أن "العدالة والتنمية" لن يحافظ على صدارة المشهد الذي تصدره طيلة 10 سنوات، إلا أنه لم يكن يتوقع أن تكون الخسارة بهذا الشكل، حيث حصل الحزب على 12 مقعدا فقط حسب النتائج الأولية، وهو ما يراه الشارع هزيمة ساحقة.

    بشأن الهزيمة الساحقة التي تعرض لها الحزب في المغرب، تقول الكاتبة والباحثة السياسية شامة درشول، إن: الحزب حل بالمرتبة الثامنة بـ 12 مقعدا، وهذا يعني أنهم لن يتواجدوا في الحكومة، ولن يجدوا سوى المعارضة بديلا مع باقي الأحزاب التي حصلت على نتائج ضعيفة.

    وأوضحت أن هذا الوضع سيئ لهم ليس بسبب تبخر حلمهم في ولاية ثالثة، بل لأن وضعهم في المعارضة بهذه النتائج سيكون ضعيفا، ولن يساعدهم في تشكيل معارضة قوية ضد الحكومة المقبلة.

    وهذا يعني أيضا أن "التحالف الإسلامي اليساري" الذي كان يلجأ إليه الحزب كحديقة خلفية لتشكيل معارضة خارج الحكومة، وحتى تشكيل معارضة وهم داخل الحكومة لم يعد خيارا ناجحا.

    وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن الوضعية الحالية قد تدفع الحزب نحو انشقاق لتشكيل حزب جديد، يشتغل على نفسه خلال فترة الحكومة الحالية وعينه على الانتخابات القادمة.

    وتشير درشول إلى أن تراجعهم عن الصف الأول كان متوقعا، لكن سقوطهم المدوي بهذا الشكل لم يكن ليتوقعه أحد حتى أكثر المتشائمين.  

    واستطردت بقولها إنهم يفسرون هذا التراجع بتحالف سلطة المخزن مع مال أخنوش، وهي طريقة دائما ما يلجؤون إليها "المظلومية".

    لكنها رأت أن: "هناك أسباب حقيقية وراء ما حصل، أولها أن جماعة العدل والإحسان تخلت عنهم، وهي من كانت تساعدهم في الوصول إلى أعلى الأصوات، إضافة إلى أن الجماعة لعبت على حبلين، (الحكومة والشارع)، إضافة إلى أزمات وفضائح جنسية ومالية جعلت منهم حزبا بشريا وأسقطت عنه التأليه".  

    علم المغرب
    © flickr.com / Marek Kubica
    هل تثير تحركات رئيس حكومة إسبانيا مخاوف المغرب؟

    ورأت أنهم ارتكبوا أخطاء جسيمة كان القصر أو الدولة العميقة تتدخل لتصحيحها.  

    وبينت أنهم صموا آذانهم عن الشارع، وفقدوا حتى اهتمام القصر بهم كورقة وساطة لامتصاص غضب الشارع.

    وقالت إنهم: "صمتوا كذلك عن خروقات حقوقية وتجاهلوها، ونهجوا "السياسة الجيدة نحن من وراءها، والسيئة من تدبير القصر أو المخزن"، وهو تهرب من المسؤولية أضعف صورتهم أمام الشعب".

    النقطة التي يتفق عليها العديد من الخبراء أن توقيعهم على التطبيع كان ضربة موجعة لهم في الشارع، وهو ما توضحه درشول بأن موافقتهم على قرارات كانوا من أشرس معارضيها مثل التطبيع، تعد أحد الأسباب.

    وترى درشول أن النتيجة التي حصل عليها حزب العدالة والتنمية لا ترتبط بالتحولات في المنطقة، لكنها نتيجة التفاعلات والسياسات التي اتبعها الحزب خلال فترة حكمه في الداخل المغربي.

    بدوره، قال رشيد لرزق أستاذ العلوم السياسية في المغرب، إن هناك العديد من العوامل التي تضافرت على الزلزال الذي عرفه "العدالة والتنمية"، وذلك يعود إلى كون المحيط الإقليمي هو الذي ساهم في صعوده المدني، وأن هذا المحيط لم يعد وبالتالي تقهقر".

    وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن: "المبالغة في لعبة تبادل الأدوار التي تفطن لها الشارع المغربي بين الجناح المزايد الذي يقوده عبد الإله بنكيران والجناح البرغماتي، كان أحد الأسباب أيضا".

    وأوضح أن حزب "العدالة والتنمية" يعود لحجمه الذي كان سنة 1997، حيث كان فقط في عشر مقاعد.  

    وشدد على أن حزب "العدالة والتنمية" لم يلب ما كان ينتظره المواطن المغربي في الصحة والتعليم وتحسين جودة الحياة.

    انظر أيضا:

    المغرب: 36% نسبة المشاركة بالانتخابات قبل ساعتين من انتهاء التصويت
    خارطة طريق لتزويد لبنان بالغاز الطبيعي... تراجع حزب العدالة والتنمية في الانتخابات المغربية
    استقالة جماعية لأعضاء حزب العدالة والتنمية في المغرب
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    كشف الستار عن سيارة أستون مارتن بولدوغ، عام 1979، وهي الوحيدة من نوعها على الإطلاق، وذلك بعد ترميمها بعد أن ظلت خامدة لمدة 35 عامًا، في قصر هامبتون كورت جنوب غرب لندن، إنجلترا 3 سبتمبر 2021
    سيارة بولدوغ 1979... "الوحش الأسطوري" يعود إلى الحياة
    طالبان لن تسمح للنساء بلعب الكريكيت
    لعبة الكريكيت والأفغانيات "غير المستورات"
    معلومات عن مروحيات شينوك الأمريكية التي استولت عليها طالبان
    معلومات عن مروحيات "شينوك" الأمريكية التي استولت عليها طالبان
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك