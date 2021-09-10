إصابة شرطي إسرائيلي في محاولة طعن بالقدس... فيديو

أصيب شرطي إسرائيلي، اليوم الجمعة، في محاولة طعن نفذها فلسطيني في البلدة القديمة من مدينة القدس الشرقية.

وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية إن شرطيا (19 عاما)، أصيب في قدمه في محاولة طعن وقعت اليوم عند باب المجلس، أحد أبواب المسجد الأقصى داخل أسوار البلدة القديمة لمدينة القدس.

وأوضحت أن الشرطة أطلقت النار على المهاجم وتم تحييده، مشيرة إلى أن إصابته وصفت بالمتوسطة.

ניסיון פיגוע דקירה בעיר העתיקה בירושלים: שוטר נפצע קל, המחבל נוטרל ונעצר@VeredPelman pic.twitter.com/BQt7vJXWxE — כאן חדשות (@kann_news) September 10, 2021

وفي وقت سابق من صباح اليوم، وصل وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس قرب مدينة جنين شمالي الضفة الغربية لتقييم الوضع في إطار عملية البحث عن 6 أسرى فلسطينيين فروا الاثنين الماضي من سجن جلبوع شديد الحراسة شمالي إسرائيل.

وقال غانتس، إن إسرائيل ستضع يدها على ما سماهم الإرهابيين، مضيفا أن "التنسيق مع السلطة الفلسطينية مستمر".

ورفض غانتس توضيح ما إن كان هناك أي تقدم في عملية البحث عن الأسرى الستة، لكنه قال: "عاجلا أم آجلا سنضع أيدينا على الفارين من السجن".

وفر 6 أسرى فلسطينين فجر الاثنين الماضي من سجن جلبوع، عبر فتحة داخل إحدى الزنازين، متصلة بنفق ينتهي بفتحة أخرى خارج أسوار السجن، وأعلنت إسرائيل حالة التأهب القصوى بحثا عنهم بمشاركة الجيش والشرطة وأجهزة أمنية أخرى دون التوصل إلى نتيجة تذكر.

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