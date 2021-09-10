غانتس: مستعدون لأي سيناريو بشأن الأسرى الفلسطينيين الستة

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الجمعة، استعداد بلاده لأي سيناريو بشأن الأسرى الفلسطينيين الستة الذين نجحوا في الهروب من سجن جلبوع الاثنين الماضي.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، صباح اليوم الجمعة، عن غانتس عقب جلسة تقدير موقف مع أجهزة الأمن الإسرائيلية، أن الجيش سيلقي القبض على الأسرى الهاربين، مؤكدا أن التنسيق مع السلطة الفلسطينية مستمر.

גנץ אחרי הערכת מצב בשומרון: "נשים את היד על המחבלים שנמלטו. יש פעולה נרחבת בשטח באזור הזה ובשטחים רחוקים. שיתוף הפעולה עם הרשות הפלסטינית נמשך"@ItayBlumental pic.twitter.com/qrZYkkjWC8 — כאן חדשות (@kann_news) September 10, 2021

وأوضح وزير الدفاع الإسرائيلي أن الجيش وقواته العسكرية جاهزة لأي تطور أو سيناريو جديد، زاعما أنه عاجلا أم آجلا، ستضع بلاده يدها على الأسرى الفلسطينيين الستة الهاربين من سجن جلبوع فجر الاثنين الماضي.

ويشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، قد أمر، أمس، بتشكيل لجنة تقصي حقائق حكومية في واقعة هروب الأسرى الفلسطينيين الستة، برئاسة قاض متقاعد لبحث ومناقشة الإخفاقات الاستخباراتية والأمنية، التي ساهمت في هروب الأسرى الأمنيين الفلسطينيين من سجن جلبوع.

המצוד אחר האסירים הנמלטים | שר הביטחון @gantzbe בתום הערכת מצב במחנה סאלם: "נעשית עבודה נחושה בשילוב זרועות ראוי בין כל הארגונים. אני מקווה שהיום ייגמר שקט, כך או כך - צה"ל ערוך לכל התפתחות. בסופו של דבר, במוקדם או במאוחר, נשים את היד על האנשים שנמלטו מבית הכלא"@Doron_Kadosh — גלצ (@GLZRadio) September 10, 2021

ويذكر أن هناك مطالب في إسرائيل تنادي بإقالة وزير الأمن الداخلي، عومير بارليف، على خلفية نجاح أسرى فلسطينيين ستة من الهروب من سجن جلبوع الإسرائيلي، شمالي إسرائيل، فجر الاثنين الماضي.

השר בר-לב החליט להקים ועדת בדיקה ממשלתית לפרשת בריחת המחבלים: "היה כשל חמור"https://t.co/gB9bp1qVd9 pic.twitter.com/p4IsZO5Qqs — ynet עדכוני (@ynetalerts) September 9, 2021

وفي السياق نفسه، كشفت صحيفة عبرية عن احتمال قوي بمشاركة السجانين الإسرائيليين في سجن جلبوع في عملية تهريب الأسرى الفلسطينيين الستة.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم"، اليوم الخميس، أن أحد السجناء تجاهل شاشات المراقبة أثناء هروب الأسرى الفلسطينيين الستة من فتحة داخل غرفتهم إلى خارج سجن جلبوع بمنطقة بيسان، شمالي إسرائيل.

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وأفادت الصحيفة بأنه إضافة إلى وجود "سجانة" كانت نائمة في برج مراقبة في سجن جلبوع يطل على فتحة النفق الذي فرّ منه الأسرى، فقد كان هناك برج مراقبة آخر، تتواجد تحته غرفة مراقبة تحتوي على تسع شاشات كاملة تراقب جدران السجن، ولم يشاهدها السجان طيلة الـ 21 دقيقة كاملة، هي زمن دخول الأسير الأول إلى النفق الذي هرب منه الأسرى وحتى خروجهم منه بسلامة، دون أن يراهم أحد.

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