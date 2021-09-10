مقتل فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص إسرائيلي

قتل فلسطيني متأثرا بإصابته بجروح ناجمة عن إطلاق عناصر من الشرطة الإسرائيلية النار عليه في البلدة القديمة من مدينة القدس الشرقية.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن الفلسطيني الذي حاول تنفيذ عملية طعن في وقت سابق من اليوم الجمعة، ضد عناصر من الشرطة الإسرائيلية قرب باب الأسباط، أحد أبواب المسجد الأقصى توفي متأثرا بجراحه.

وأوضحت أن عناصر الشرطة أطلقت النار عليه، وجرى نقله لاحقا إلى مستشفى "هداسا عين كارم" في القدس، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

وكانت قناة "كان" الرسمية، قد أوضحت أن فلسطينيا حاول تنفيذ عملية طعن في القدس الشرقية، وأصاب شرطيا (19 عاما)، بإصابات طفيفة في إحدى رجليه، قبل أن بتم إطلاق النار عليه.

وتشهد الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس الشرقية، توترا ملحوظا بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين الذين يحتجون على "سوء معاملة" إسرائيل للأسرى في سجونها، وفرض عقوبات عليهم لاسيما بعد فرار 6 أسرى من سجن جلبوع شديد الحراسة شمالي البلاد.

وفر 6 أسرى فلسطينين فجر الاثنين الماضي من سجن جلبوع، عبر فتحة داخل إحدى الزنازين، متصلة بنفق ينتهي بفتحة أخرى خارج أسوار السجن، وأعلنت إسرائيل حالة التأهب القصوى بحثا عنهم بمشاركة الجيش والشرطة وأجهزة أمنية أخرى دون التوصل إلى نتيجة تذكر.

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