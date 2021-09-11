الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أميرة

ونشر الديوان الملكي تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم السبت، أكد من خلالها وفاة الأميرة دلال بنت سعود بن عبد العزيز آل سعود، موضحا أنه سيصلى عليها يوم الاثنين المقبل، بعد صلاة العصر.

#الديوان_الملكي: وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة دلال بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم الاثنين الموافق 6 / 2 / 1443هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.https://t.co/5wsCZdOmsf#واس pic.twitter.com/FHesfIV7Up — واس الأخبار الملكية (@spagov) September 11, 2021

وأشار الديوان الملكي السعودي في بيانه المنشور، مساء اليوم، أن صلاة الجنازة ستجرى يوم الاثنين المقبل، في جامع الإمام تركي بن عبد الله، في مدينة الرياض.

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