غانتس مهددا إيران: حان وقت العمل

بعث وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الأحد، برسالة تهديد إلى إيران، قائلا لقد حان وقت العمل.

ونقلت القناة العبرية الـ12، صباح اليوم الأحد، عن غانتس خلال مؤتمر حول مكافحة الإرهاب بجامعة "ريخمان" الإسرائيلية، أن إيران لا تحترم الاتفاقات التي وقعتها بشأن النووي الإيراني، ولا يوجد سبب للاعتقاد بأنها ستحترم الاتفاقات التي ستوقعها في المستقبل.

שר הביטחון גנץ בכנס המכון למדיניות נגד טרור באוניברסיטת רייכמן בהרצליה על המאבק נגד הגרעין האיראני: "צריך למצוא את הדרך לפעול בתאום ובשיתוף פעולה עם האמריקנים - אנחנו לא יכולים להקריב את היחסים עימם"@AmichaiStein1 — כאן חדשות (@kann_news) September 12, 2021

ودعا بيني غانتس الدول التي لا تزال أعضاء في الاتفاق النووي الإيراني إلى فرض العقوبات المنصوص عليها في الاتفاق نفسه ـ على حد قوله، مضيفا بأن الحديث عن إيران أو أفغانستان أو أي دول أخرى ليس مجرد مسألة شرق أوسطية أو غربية، ولكن دولية.

وزعم وزير الدفاع الإسرائيلي أن حديثه عن فرض العقوبات على إيران يقصد به الحفاظ على الاستقرار العالمي.

وذكر غانتس أن بلاده في حاجة إلى إيجاد طريقة للعمل بالتنسيق والتعاون مع الجانب الأمريكي بشأن النووي الإيراني، بدعوى أنه لا يمكن لإسرائيل التضحية بالعلاقات مع واشنطن.

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