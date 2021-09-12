مقتل جندي تركي خلال العمليات العسكرية شمالي العراق

قالت وسائل إعلام تركية اليوم الأحد، إن جنديا تركيا قتل خلال العمليات العسكرية التركية التي تستهدف مواقع حزب العمال الكردستاني شمالي العراق.

أنطاكيا - سبوتنيك. ونعى بيان لوزارة الدفاع التركية الجندي عمر فاروق آدم الذي قتل اليوم. ولم توضح الوزارة موقع الجندي، إلا أن وسائل الإعلام المحلية ذكرت أنه قتل في نطاق عملية "مخلب البرق" التركية في شمالي العراق.

وذكر الإعلام التركي أن جنودا أتراك تعرضوا لإطلاق النار فور خروجهم من قاعدة عسكرية.

يذكر أن تركيا أطلقت في أبريل/ نيسان الماضي، عمليتي "مخلب البرق" و"الصاعقة" ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني (تصنفه أنقرة إرهابيا) في مناطق "متينا" و"أفشين-باسيان" شمالي العراق.

وتتواجد القوات التركية في معسكر "زليكان" التابع لقضاء بعشيقة شمال شرقي الموصل مركز نينوى، والتي طالما أثارت خلال السنوات الماضية غضبا سياسيا وشعبيا واسعا في العراق أسفر عنه أزمة بين البلدين دون أن تسحب تركيا قواتها، رغم المطالبات المتكررة من الحكومة العراقية.